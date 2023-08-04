В силламяэском садоводстве спасли пса, жившего пять лет взаперти в сарае

Защитники животных спасли собаку, которую лет пять в силламяэском садоводческом товариществе "Спутник" не выпускали из сарая. Об этой истории подробно расскажет "Северное побережье" в субботнем номере газеты.
Похожую на немецкую овчарку собаку по кличке Борман волонтеры из Эстонского общества защиты животных обнаружили, приехав в силламяэское садоводство, в сарае-развалюхе с заколоченной досками дверью.
Пятью годами это заточение, пожалуй, не ограничилось бы, однако хозяин собаки в прошлом году умер, а наследник перед продажей участка пожелал от пса избавиться.
Чтобы выпустить собаку, пришлось для начала сорвать доски, которыми была заколочена дверь сарая, и отогнуть жесть. К счастью, у женщин был при себе лом-гвоздодер.
- Когти как у орла, - отметила волонтер Кристи Метса один из признаков того, что собака не выпускалась на волю. Излишний вес тоже являлся признаком недостатка движения.
О спасении Бормана и о судьбах других собак в садоводствах читайте в репортаже "Северного побережья" в субботу, 5 августа.