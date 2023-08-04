В силламяэском садоводстве спасли пса, жившего пять лет взаперти в сарае

Похожую на немецкую овчарку собаку по кличке Борман волонтеры из Эстонского общества защиты животных обнаружили, приехав в силламяэское садоводство, в сарае-развалюхе с заколоченной досками дверью.

Пятью годами это заточение, пожалуй, не ограничилось бы, однако хозяин собаки в прошлом году умер, а наследник перед продажей участка пожелал от пса избавиться.

Чтобы выпустить собаку, пришлось для начала сорвать доски, которыми была заколочена дверь сарая, и отогнуть жесть. К счастью, у женщин был при себе лом-гвоздодер.

- Когти как у орла, - отметила волонтер Кристи Метса один из признаков того, что собака не выпускалась на волю. Излишний вес тоже являлся признаком недостатка движения.