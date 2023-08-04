Полицейские и спасатели Кохтла-Ярве переедут в новое здание

В новом общем доме полиции и спасателей в Кохтла-Ярве идут последние работы по обустройству помещений и уже в конце месяца начнется переезд.

"Если мы посмотрим на действующие здания, в которых сейчас работают полицейские и спасатели, то эти помещения уже давно не отвечают требованиям современности, поэтому эти службы нуждались в новом здании. Полицейские и спасатели из Кохтла-Ярве достаточно долго ждали этого момента - переезда в новое строение. Теперь этот момент настал", - сказал репортеру ERR руководитель проекта по развитию недвижимости "Riigi Kinnisvara" Марек Молдау.