Страны Балтии, включая Эстонию, отсоединятся от российской электросети не позднее начала 2025 года

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о шагах, необходимых для ускорения присоединения к электросети континентальной Европы, и сроках их осуществления. Эстония отсоединится от российской электросистемы почти на год раньше, чем планировалось ранее.
Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Европейской комиссией, Польшей и тремя балтийскими государствами еще в 2019 году. Тогда датой присоединения был определен конец 2025 года, однако из-за агрессии России страны Балтии захотели ускорить этот процесс.
Подписанное 3 августа соглашение является продолжением достигнутой премьер-министрами стран Балтии 12 мая в Таллинне договоренности ускорить синхронизацию. Встречи и совместную работу по данной теме продолжают также министры трех стран, ответственные за вопросы климата и энергетики, а также системные операторы электросети.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что укрепление электрокоммуникаций стран Балтии и присоединение к сети континентальной Европы укрепит балтийское сотрудничество и доверие, а также энергетическую безопасность трех стран.
- Мы вместе с Латвией и Литвой работаем над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Агрессия России против Украины и использование энергии в качестве оружия демонстрируют, что речь идет об опасном и непредсказуемом государстве, поэтому пребывание в российской электросети является риском для эстонских потребителей, - прокомментировала Каллас подписание соглашения.
Вице-канцлер Министерства климата Тимо Татар сообщил в утренней передаче на Vikerraadio, что ускорение срока завершения строительства важной латвийской линии электропередачи обойдется эстонской компании Elering в 10 миллионов евро. Для Эстонии основными работами будут укрепление сетевых связей с Латвией и строительство трех синхронных компенсаторов. По словам Татара, которые передал новостной портал Rus.ERR, есть еще около 30 более мелких работ.
Латвия сейчас отстает от графика получения собственных синхронных компенсаторов. Строительство некоторых из них завершится после февраля 2025 года, что ставит вопрос о том, не слишком ли высоки риски отключения России от энергосистемы, отметил Татар.
Синхронный компенсатор по сути представляет собой очень большой и тяжелый маховик, который обеспечивает инерцию, необходимую для поддержания частоты энергосистемы в случае неожиданного выхода из строя электростанции и необходимости стабилизации системы. "Он создает в энергосистеме мощный эффект электростанции, который удерживает частоту от колебаний", - пояснил Татар.
В каждой из стран Балтии будет установлено по три синхронных компенсатора. "Это решение было принято на основе моделирования, проведенного специалистами пять-шесть лет назад при планировании соединений с континентальной европейской сетью", - сказал Татар, как передает Rus.ERR.
Строительство дополнительных высоковольтных линий в Латвию и трех компенсаторов обойдется Эстонии в 350 миллионов евро; 75% инвестиций возьмет на себя Европейский cоюз.
Совместные испытания по отключению стран Балтии от российской электросети, на основе соглашения, будут продолжаться до начала 2025 года, незадолго до фактического отключения от российской системы, пояснил Татар.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже поприветствовала решение Эстонии, Латвии и Литвы досрочно отсоединиться от российской электросети в феврале 2025 года. "Это еще больше укрепит прочность и устойчивость электросети ЕС, а также нашу энергетическую независимость в целом", - написала она в социальной сети.