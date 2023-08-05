Страны Балтии, включая Эстонию, отсоединятся от российской электросети не позднее начала 2025 года

Латвия сейчас отстает от графика получения собственных синхронных компенсаторов. Строительство некоторых из них завершится после февраля 2025 года, что ставит вопрос о том, не слишком ли высоки риски отключения России от энергосистемы, отметил Татар.

Синхронный компенсатор по сути представляет собой очень большой и тяжелый маховик, который обеспечивает инерцию, необходимую для поддержания частоты энергосистемы в случае неожиданного выхода из строя электростанции и необходимости стабилизации системы. "Он создает в энергосистеме мощный эффект электростанции, который удерживает частоту от колебаний", - пояснил Татар.

В каждой из стран Балтии будет установлено по три синхронных компенсатора. "Это решение было принято на основе моделирования, проведенного специалистами пять-шесть лет назад при планировании соединений с континентальной европейской сетью", - сказал Татар, как передает Rus.ERR.

Строительство дополнительных высоковольтных линий в Латвию и трех компенсаторов обойдется Эстонии в 350 миллионов евро; 75% инвестиций возьмет на себя Европейский cоюз.

Совместные испытания по отключению стран Балтии от российской электросети, на основе соглашения, будут продолжаться до начала 2025 года, незадолго до фактического отключения от российской системы, пояснил Татар.