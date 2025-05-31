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Сб, 31.05.2025
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Новая правящая коалиция не намерена строить четырехполосное шоссе между Йыхви и Нарвой

Построенный 15 лет назад участок дороги между Йыхви и Кукрузе до сих пор остается последними километрами четырехполосной дороги в Ида-Вирумаа. Кроме того, в Силламяэ были построены два новых двухуровневых дорожных узла.

В новом коалиционном соглашении Партии реформ и "Eesti 200" говорится о намерении начать строительство новых четырехполосных участков шоссе от столицы в направлении Пярну и Тарту, но нарвское направление вообще не упоминается.

Строительство четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва было одним из главных обещаний Партии реформ на парламентских выборах еще с начала века, позднее и другие партии также набирали на нем политический капитал. Примерно десятикилометровый участок от Йыхви до Нарвы в настоящее время готов к строительству. Проект был составлен, и строительство планировалось начать в 2024 году, однако его исключили из государственного плана по содержанию дорог, а теперь и из коалиционного соглашения.

Глава Идаского отделения службы содержания дорог Департамента транспорта Анти Пальми отметил, что, несмотря на сокращение транзита в российском направлении, четырехполосное шоссе все же необходимо, поскольку трафик между Йыхви и Нарвой за это время существенно не снизился. "Жители этих городов очень много ездят на автомобилях", - сказал он прошлой осенью.

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