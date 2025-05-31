Новая правящая коалиция не намерена строить четырехполосное шоссе между Йыхви и Нарвой

Строительство четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва было одним из главных обещаний Партии реформ на парламентских выборах еще с начала века, позднее и другие партии также набирали на нем политический капитал. Примерно десятикилометровый участок от Йыхви до Нарвы в настоящее время готов к строительству. Проект был составлен, и строительство планировалось начать в 2024 году, однако его исключили из государственного плана по содержанию дорог, а теперь и из коалиционного соглашения.