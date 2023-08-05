В день города Нарва-Йыэсуу всем гостям дарят бесплатную парковку

Как сообщают организаторы народного праздника из городской управы Нарва-Йыэсуу, целый день будут развлечения и мероприятия для всех возрастных групп. Запланирована разнообразная программа в нескольких местах города.

В Светлом парке, то есть в центре курортной жизни, в 10.00 начнется ярмарка Дня города. Там будут игры, конкурсы, различные мастер-классы для детей.

Кульминацией вечера в парке станет концерт с участием "VIA Клюква", танцевального коллектива "Varjud", "Anna Darling Band", фокусника Дмитрия Зорина, "Авеню".

На спортивной площадке школы Нарва-Йыэсуу с 14.00 пройдут молодежные соревнования по футболу и самокатам, турнир по теннису, страйкбол, стрельба из лука.

Ознакомиться подробнее с афишей Дня города можно ЗДЕСЬ.