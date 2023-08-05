В день города Нарва-Йыэсуу всем гостям дарят бесплатную парковку

День города Нарва-Йыэсуу празднуется нынче в субботу, 5 августа. Привычного в прошлые годы костюмированного шествия нынче не будет.
Как сообщают организаторы народного праздника из городской управы Нарва-Йыэсуу, целый день будут развлечения и мероприятия для всех возрастных групп. Запланирована разнообразная программа в нескольких местах города.
В Светлом парке, то есть в центре курортной жизни, в 10.00 начнется ярмарка Дня города. Там будут игры, конкурсы, различные мастер-классы для детей.
Кульминацией вечера в парке станет концерт с участием "VIA Клюква", танцевального коллектива "Varjud", "Anna Darling Band", фокусника Дмитрия Зорина, "Авеню".
На спортивной площадке школы Нарва-Йыэсуу с 14.00 пройдут молодежные соревнования по футболу и самокатам, турнир по теннису, страйкбол, стрельба из лука.
Ознакомиться подробнее с афишей Дня города можно ЗДЕСЬ.
Городу Нарва-Йыэсуу на днях исполнится тридцать лет
- До конца существования Советского Союза поселок Нарва-Йыэсуу административно относился к Нарве, а с 6 декабря 1990 года получил статус самоуправления со своим бюджетом.
- 10 августа 1993 года Нарва-Йыэсуу получил статус города, и в честь этого исторического события сейчас празднуется День города.