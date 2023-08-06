Чистая прибыль Eesti Energia во втором квартале выросла наполовину

Из-за низких рыночных цен и снижения конкурентоспособности гибридных электростанций Eesti Energia производство электроэнергии концерном во втором квартале сократилось на 50 процентов до 706 гигаватт-часов (ГВтч). В результате доля производства электроэнергии из возобновляемых источников концерна увеличилась до 46% от общего объема производства электроэнергии.

Общее производство электроэнергии концерна за полгода снизилось на 35%. Доля энергии из возобновляемых источников составила 43 процента от полугодового производства, что почти на 20 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

Среди управляемых электростанций наибольший доступ к рынку имела Аувереская электростанция с более низкими расходами на производство, как отмечает пресс-служба энергоконцерна. В первом полугодии Аувереская станция показала очень хорошую надежность, выработав за шесть месяцев 27 процентов от общего объема производства электроэнергии в Эстонии. В то же время примерно 40 процентов электроэнергии, производимой в Аувере, Enefit Power произвела из альтернативных источников энергии, таких как полукоксовый газ и древесные отходы. Использование таких видов топлива значительно снижает выбросы углерода, что, в свою очередь, снижает расходы на производство электроэнергии и позволяет поставлять ее на рынок по более низкой цене.

"Уже несколько кварталов подряд основным направлением инвестиций концерна было увеличение доли энергии из возобновляемых источников. Только так мы можем гарантировать нашим потребителям доступную по цене и экологичную электроэнергию", - подчеркнула финансовый руководитель Eesti Energia Марлен Тамм. "Низкие цены на электроэнергию во втором квартале были явно связаны с производством энергии из возобновляемых источников, и для ее увеличения во втором квартале мы инвестировали через компанию Enefit Green 74 миллиона евро (+86%) в проекты развития в области энергии из возобновляемых источников".

Неуправляемая энергия из возобновляемых источников увеличивает волатильность цен на электроэнергию, поэтому Eesti Energia объявила во втором квартале международный тендер на запуск первого в концерне пилотного проекта по использованию накопителя энергии большой мощности.