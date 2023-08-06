Кем оплачивается лечение в Эстонии людей, работающих за границей

Рассмотрим пример: Михаил работает в Финляндии, но возвращается к своей семье в Эстонию в конце рабочей недели. Социальный налог, уплачиваемый с зарплаты Михаила, идет в бюджет Финляндии, т.е. у Михаила есть медицинская страховка в Финляндии. Поскольку место жительства Михаила в Эстонии и ему может понадобиться медицинская помощь и здесь, он имеет право запросить справку S1 в государственной страховой организации Финляндии - Kela. Справку необходимо предоставить в Кассу здоровья, где она будет зарегистрирована. После регистрации справки в Кассе здоровья, у Михаила будут автоматически покрываться медицинские расходы при обращении к врачу в Эстонии. Касса здоровья сама рассчитывается со страховой организацией Kela в Финляндии, а Михаил сможет получать бесплатную медицинскую помощь в Эстонии.

Проводя свои пенсионные годы в Эстонии, подайте заявление на получение справки S1

Жители Эстонии, работающие за границей, также часто возвращаются на родину после выхода на пенсию, чтобы быть ближе к своим родственникам и друзьям. На пенсии людям также может понадобиться больше медицинских услуг, чем раньше.