В Эстонии набирает популярность преподавание музыки

Среди абитуриентов Эстонской академии музыки и театра растет популярность современных специальностей, а также преподавания музыки. Об этой тенденции сообщил ERR ректор академии Ивари Илья, по словам которого важность и востребованность современных специальностей возросла и на рынке труда.
"Аудиовизуальное творчество, электроакустическое творчество, звукорежиссура, музыкальные технологии - эти специальности становятся все более популярными. Возможно, потому, что они не требуют такого длительного периода подготовки, как фортепиано, скрипка или классические базовые специальности. По ним ребенку нужно начинать заниматься с пяти лет, если во взрослом возрасте он хочет достичь очень высокого уровня и стать конкурентоспособным", - сказал ERR ректор Эстонской академии музыки и театра (EMTA) Ивари Илья.
В этом году самыми популярными специальностями стали композиция, музыкальные технологии, музыкальная педагогика, струнные инструменты, джазовая музыка и пение. Однако ректора EMTA больше всего радует возросший интерес к музыкальной педагогике. В последние два года эта специальности вновь стала популярной.
По словам Илья, большинство выпускников EMTA после окончания учебы находят работу по специальности. Так, 92% выпускников прошлого года продолжили обучение или начали работать по специальности. Требования к выпускникам высокие, поскольку рынок труда для музыкантов является международным.
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