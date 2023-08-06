В Эстонии набирает популярность преподавание музыки

"Аудиовизуальное творчество, электроакустическое творчество, звукорежиссура, музыкальные технологии - эти специальности становятся все более популярными. Возможно, потому, что они не требуют такого длительного периода подготовки, как фортепиано, скрипка или классические базовые специальности. По ним ребенку нужно начинать заниматься с пяти лет, если во взрослом возрасте он хочет достичь очень высокого уровня и стать конкурентоспособным", - сказал ERR ректор Эстонской академии музыки и театра (EMTA) Ивари Илья.

В этом году самыми популярными специальностями стали композиция, музыкальные технологии, музыкальная педагогика, струнные инструменты, джазовая музыка и пение. Однако ректора EMTA больше всего радует возросший интерес к музыкальной педагогике. В последние два года эта специальности вновь стала популярной.