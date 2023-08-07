ВСЕ ХОРОШО ЗАКОНЧИЛОСЬ ⟩ В Йыхвиской волости пропала пожилая женщина

Родственники сообщили полиции 6 августа, в воскресенье, что их пожилой член семьи приблизительно в шесть вечера ушел из дома в неизвестном направлении. Из-за своего преклонного возраста женщина имеет проблемы со здоровьем и не в полной мере осознает окружающую действительность.

Получив это сообщение, полиция, по рассказу ее пресс-представителя, начала осматривать местность рядом с домом пропавшей женщины. Вдобавок, к поискам были привлечены волонтеры, полицейская служебная собака и оператор дрона.