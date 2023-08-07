На Эстонию надвигается шторм

К вечеру на островах в Западной Эстонии, на западе материковой части страны и в Южной Эстонии ожидается сильный шторм.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются грозовые дожди с порывами ветра свыше 25 м/с и градом. Количество осадков местами может достигнуть 30-50 мм. В течение ночи зона дождей будет постепенно смещаться на север, в ряде мест пройдут грозы, сохранится риск сильных ливней и порывистого ветра.

- Существует угроза жизни и здоровью людей, поэтому необходимо проявлять бдительность и готовиться к неудобствам, вызванным штормом, - пояснил представитель департамента Янар Кярнер.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

- Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

- Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

- Оставайтесь в помещении.

- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадет электричество:

- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.

- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.

- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.