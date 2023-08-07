На Эстонию надвигается шторм

В понедельник в ряде регионов Эстонии ожидается ненастная погода, скорость ветра может превышать 25 м/с. Метеослужба распространила штормовое предупреждение.
К вечеру на островах в Западной Эстонии, на западе материковой части страны и в Южной Эстонии ожидается сильный шторм.
Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются грозовые дожди с порывами ветра свыше 25 м/с и градом. Количество осадков местами может достигнуть 30-50 мм. В течение ночи зона дождей будет постепенно смещаться на север, в ряде мест пройдут грозы, сохранится риск сильных ливней и порывистого ветра.
- Существует угроза жизни и здоровью людей, поэтому необходимо проявлять бдительность и готовиться к неудобствам, вызванным штормом, - пояснил представитель департамента Янар Кярнер.
Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.
Перед штормом:
- Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.
- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
- Заправьте в машину полный бак топлива.
Во время шторма:
- Оставайтесь в помещении.
- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
- Поинтересуйтесь, все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.