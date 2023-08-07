Помощь союзников в укреплении границ Эстонии значительно увеличилась

Оборонный потенциал Эстонии поддерживают в основном НАТО и Европейский союз, а также США и в последнее время Люксембург, сообщает rus.err.

Хотя объем этой помощи может сильно варьироваться из года в год, в последние два-три года он значительно увеличился, рассказала вице-канцлер Министерства обороны Тийна Уудеберг.

- Если говорить о финансировании НАТО, то первым был аэродром Эмари, который был частично построен на деньги НАТО в 2010 году. Потом несколько лет был перерыв. После этого от НАТО поступало от пары до пары десятков миллионов евро в год, в основном для союзников, размещенных в Тапа, и на развитие некоторых возможностей подготовки на центральном полигоне, - сказала Уудеберг.

За последние годы из ЕС поступило около 40 млн евро на улучшение транспортной инфраструктуры - чтобы Силы обороны и союзники могли быстро перемещаться туда, куда им нужно. Кроме того, 66 млн евро было использовано на закупку новых радаров. Около 70 млн евро Эстония получила из Европейского оборонного фонда. Вклад Эстонии в оборонный фонд составил 11 млн евро.

Самую большую поддержку Эстонии оказывают США

- Это началось еще в 1990-е годы - мы получали пару миллионов в год. В основном получали оборудование для связи. Сейчас, в течение примерно пяти-шести лет, границы финансирование со стороны США существенно расширились. Речь идет о десятках, если не сотнях миллионов в год. США не дают нам денег, они дают нам оборудование, в пределах этой суммы, - пояснила Ууденберг.

В последнее время Люксембург также выделил несколько миллионов евро - например, на строительство учебного центра беспилотных летательных аппаратов и на укрепление киберзащиты. "В настоящее время мы также ведем переговоры с Люксембургом о возможности финансирования Эмари", - добавила Ууденберг.

По ее словам, собственный оборонный бюджет Эстонии составляет около 1 млрд евро, из которых около 10 млн евро, или один процент, как правило, ежегодно пополняется за счет внешней помощи.

Помощь Эстонии со стороны НАТО, скорее всего, возрастет еще больше.