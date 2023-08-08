Михкель Нестор: В ближайшее время экономическая ситуация не улучшится

Ситуация особенно резко меняется в ключевых для Эстонии деревообрабатывающей и мебельной промышленности, где объемы производства уже на 20-30% ниже, чем в прошлом году.

Потребление сокращается

Со временем внутреннее потребление также замедлилось. В розничной торговле объемы продаж неуклонно снижались и в настоящее время достигли уровня примерно начала 2021 года. Сильнее всего упали продажи более дорогих товаров длительного пользования, а также, например, строительных материалов, а значит, люди стали откладывать более крупные расходы.

Если раньше спад розничной торговли выражался в объемах продаж, то с марта начал снижаться и оборот предприятий. Правда, ситуация в розничной торговле в целом пока не драматическая, но, например, падение товарооборота на 15-20% в магазинах бытовой техники в какой-то момент отразится на коммерческой деятельности предприятий и может закончиться ситуацией, когда вместо прежнего стремительного роста цен начнут переманивать покупателей у конкурентов скидками.

"Люди начали откладывать более крупные расходы". Михкель Нестор, экономический аналитик SEB