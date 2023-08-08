Михкель Нестор: В ближайшее время экономическая ситуация не улучшится

Вся доступная статистика указывает на то, что в этом году экономику Эстонии переживает очередной спад. К сожалению, кажется все более вероятным, что и в 2024 году ситуация быстро не улучшится.
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал предварительную оценку состояния экономики Эстонии во втором квартале этого года. Разумеется, обошлось без положительных сюрпризов, и по предварительной оценке валовой внутренний продукт (ВВП) был на 3% ниже, чем в то же время в прошлом году. В качестве быстрой оценки Департамент статистики публикует только реальное изменение ВВП с поправкой на инфляцию, но нет никаких сомнений в том, что измеренный в номинальных ценах, то есть в так называемых обычных евро, ВВП все еще увеличивался, но, конечно, не прежними темпами. Судя по всему, именно быстрый рост номинальных доходов до сих пор помогал скрывать последствия реальной рецессии.
Экспорт и промышленность тормозят экономику
Самая большая и, вероятно, долгосрочная проблема Эстонии - слабые перспективы экспорта и промышленности. Если из-за высокой инфляции проблемы в экспортном секторе долгое время скрывались в статистике, измеряемой в номинальных ценах, то теперь прекращение роста цен сделало их явными.
Последние данные по экспорту за май показывают, что экспортный оборот товаров уже сократился более чем на 20%. Спрос на товары, произведенные в Эстонии, остается низким во всем мире, но самый большой вклад в снижение внесла плохая экономическая ситуация в странах Северной Европы.
Так, экспорт в Швецию, являющуюся вторым по величине торговым партнером Эстонии, в мае сократился на целых 24%. Почти на столько же в сравнении с прошлым годом снизились продажи товаров в Норвегию. Рынок нашего крупнейшего торгового партнера Финляндии показал себя немного лучше, но экспорт в эту страну в мае также сократился на 9%.
Ситуация особенно резко меняется в ключевых для Эстонии деревообрабатывающей и мебельной промышленности, где объемы производства уже на 20-30% ниже, чем в прошлом году.
Потребление сокращается
Со временем внутреннее потребление также замедлилось. В розничной торговле объемы продаж неуклонно снижались и в настоящее время достигли уровня примерно начала 2021 года. Сильнее всего упали продажи более дорогих товаров длительного пользования, а также, например, строительных материалов, а значит, люди стали откладывать более крупные расходы.
Если раньше спад розничной торговли выражался в объемах продаж, то с марта начал снижаться и оборот предприятий. Правда, ситуация в розничной торговле в целом пока не драматическая, но, например, падение товарооборота на 15-20% в магазинах бытовой техники в какой-то момент отразится на коммерческой деятельности предприятий и может закончиться ситуацией, когда вместо прежнего стремительного роста цен начнут переманивать покупателей у конкурентов скидками.
"Люди начали откладывать более крупные расходы".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Уверенность потребителей восстановилась по сравнению с прошлогодним спадом, но ситуацию нельзя назвать хорошей, поскольку индекс остается примерно на том же уровне, что и в 2008-2009 гг. в условиях глубокого экономического кризиса. Доля домохозяйств, планирующих совершить более крупные покупки в ближайшие 12 месяцев, остается неизменно низкой. Хотя статистические данные о положении в секторе услуг поступают с большой задержкой, на первый взгляд, вероятно, это та сфера, которая пока остается в лучшем состоянии. Последние данные были получены за май, когда, например, объемы продаж гостиниц и ресторанов после поправки на инфляцию превысили уровень 2022 года на 7%. В то же время сфера услуг не может бесконечно игнорировать происходящее в других сферах экономики, и, вероятно, осенью этот сектор тоже упадет.
Спад инвестиций еще не достиг дна
Третьей важной составляющей валового внутреннего продукта, помимо внешней торговли и внутреннего потребления, являются инвестиции. Учитывая, что большая часть инвестиций осуществляется за счет ссудного капитала и нынешний уровень процентных ставок, картина здесь, пожалуй, даже лучше, чем ожидалось, с учетом обстоятельств. Не то, чтобы ситуация сама по себе была хорошей, конечно.
Судя по статистике, собранной Банком Эстонии, ситуация выглядела более драматичной в феврале-марте, когда выдача новых кредитов предприятиям была меньше, чем в прошлом году, примерно на треть. Однако в мае текущего года выдача новых кредитов предприятиям была на том же уровне, что и в мае 2022 года, в июне - на 7% ниже прошлогоднего уровня.
Картина выглядит немного хуже в отношении тех домохозяйств, где снижение интереса к жилищным займам привело к сокращению выдачи новых займов в среднем на 15%. При этом нужно помнить, что 2022 год характеризовался невиданным спросом на новое жилье, который, вероятно, не был устойчивым в таких масштабах. Если сравнивать кредитную активность с 2021 годом, то выдача новых кредитов как в мае, так и в июне была выше, чем тогда. В то время как другие экономические показатели значительно ухудшились за последний год, ситуация на рынке труда осталась почти отличной, а высокая занятость и быстрый рост зарплаты позволяют людям по-прежнему задумываться о покупке нового жилья.
Тем не менее, в этом году нас ожидает снижение инвестиций, и существенных изменений, вероятно, не ожидается и в 2024 году. Займы стали дорогими, чувство уверенности предприятий низкое, а ситуация на рынке труда может только ухудшаться по сравнению с нынешней.
Подводя итог, следует признать, что, несмотря на кажущееся спокойствие, будущее эстонской экономики выглядит довольно мрачно. Сильный финансовый буфер и надежда на быструю нормализацию ситуации пока позволяли экономике функционировать даже в условиях большого падения ВВП.
К сожалению, основные проблемы экономики - низкий спрос в странах Северной Европы и высокие процентные ставки - быстро решить не удастся. Это означает, что следует опасаться не столько экономического спада в этом году, сколько более затяжной рецессии. Поэтому сейчас трудно понять, какие условия позволили бы экономике Эстонии быстро расти в 2024 году.