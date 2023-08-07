СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина получил ножевое ранение

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что возле многоквартирного дома на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил ножом 50-летнего мужчину.
Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемого.
В центре Йыхви напали на мужчину
5 августа в полицию поступило сообщение о том, что на центральной площади Йыхви 28-летний мужчина ударил 30-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.
Рукоприкладство в Нарва-Йыэсуу
5 августа стало известно, что в заведении общепита на улице Парги в Нарва-Йыэсуу 35-летний мужчина побил свою бывшую сожительницу. Полиция установит конкретные обстоятельства происшествий в рамках уголовного производства.
Двум пострадавшим от побоев потребовалась скорая помощь
5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Карьямаа волости Алутагузе 26-летний мужчина избил 44-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте. Полиция задержала нападавшего.
6 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ранна в Силламяэ был избит 51-летний мужчина. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для осмотра.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.