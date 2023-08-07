СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина получил ножевое ранение

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемого.

В центре Йыхви напали на мужчину

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что на центральной площади Йыхви 28-летний мужчина ударил 30-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.

Рукоприкладство в Нарва-Йыэсуу

5 августа стало известно, что в заведении общепита на улице Парги в Нарва-Йыэсуу 35-летний мужчина побил свою бывшую сожительницу. Полиция установит конкретные обстоятельства происшествий в рамках уголовного производства.

Двум пострадавшим от побоев потребовалась скорая помощь

5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Карьямаа волости Алутагузе 26-летний мужчина избил 44-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте. Полиция задержала нападавшего.

6 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ранна в Силламяэ был избит 51-летний мужчина. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для осмотра.