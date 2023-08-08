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В сомпаской летней школе скоро откроется вторая смена

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ребята говорят, что уроки в летней школе всегда увлекательные и день пролетает незаметно.
Ребята говорят, что уроки в летней школе всегда увлекательные и день пролетает незаметно. Фото: KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS

С 14 по 18 августа в Сомпа распахнет двери летняя школа, в которой ребят от 7 до 16 лет ждут развлечения и маленькие открытия - творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры старается, чтобы у школьников было больше приятных впечатлений о каникулах. Стоимость участия - 15 евро.

- Не у всех школьников есть возможность куда-то поехать на летних каникулах, именно поэтому более десяти лет назад мы создали традицию летней школы - в начале и конце каникул организуем познавательно-развлекательную программу, - сказала директор центра культуры Светлана Короткова. - Чтобы и каникулы запомнились, и дети больше времени провели на свежем воздухе. Мы продолжаем эту традицию, потому что нельзя разочаровать ребят, которые ждут новых встреч.

В августе школьников ждут разные мастер-классы, уроки танцев, квесты, конкурсы, спортивные состязания и поездка к морю.

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