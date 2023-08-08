Крупнейшей новостройкой Йыхви в ближайшие годы станет общинный дом с библиотекой

Волостной старейшина Марис Тоомель сказала, что к концу августа волостное управление хочет добиться ясности, что конкретно кроме библиотеки должен включать в себя будущий дом общины. "Для этого мы проводим обсуждения с имеющими отношение к делу сторонами", - сказала Тоомель, добавив, что в будущем здании могли бы действовать также, например, культурные общества и молодежный центр.