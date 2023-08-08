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Крупнейшей новостройкой Йыхви в ближайшие годы станет общинный дом с библиотекой

Эрик Гамзеев
, журналист
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Будущий общинный дом с библиотекой напоминает в соответствии с составленным три года назад эскизным проектом большой корабль.
Будущий общинный дом с библиотекой напоминает в соответствии с составленным три года назад эскизным проектом большой корабль. Фото: Eskiis / Must Projekt

Крупнейшей новой стройкой для Йыхви в ближайшие годы станет общинный дом с библиотекой, создание которого подготовит волостное управление.

Волостной старейшина Марис Тоомель сказала, что к концу августа волостное управление хочет добиться ясности, что конкретно кроме библиотеки должен включать в себя будущий дом общины. "Для этого мы проводим обсуждения с имеющими отношение к делу сторонами", - сказала Тоомель, добавив, что в будущем здании могли бы действовать также, например, культурные общества и молодежный центр.

Она отметила, что библиотека будет занимать значительную часть в новом здании, однако функции этого здания будут более широкими и поэтому его правильнее называть домом общины. По словам Тоомель, подобное здание имеется в Латвии в дружественном Йыхви городе Огре, куда йыхвиское представительство недавно ездило почерпнуть идеи.

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