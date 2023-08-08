ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новая жизнь старого района Кохтла-Ярве

Западная часть Кохтла-Ярве - один из самых старых районов города, и недаром его еще в советское время называли старым городом. Хотя в классическом понимании название "старый город" кому-то и казалось неподходящим, ведь в 1930-х годах речь шла о довольно современном для той поры и развивающемся районе, где строилась городская часть для инженеров, а название района Сийдисука (район Шелковых чулок) говорило о зажиточности его обитателей. Тому была своя логическая причина: развивающееся сланцеперегонное производство требовало все больше рабочих рук, а также было в состоянии обеспечить хорошо оплачиваемую работу.
Однако уже в советское время в этом районе начался упадок, когда здешних жителей вследствие близости химпредприятий переселили из старых, почтенных зданий из известняка подальше в новые панельные дома. Тогда закрыли также школу, являвшуюся в свое время гордостью эстонской архитектуры, закрылись магазины и большой дом торговли. А 1990-е годы стали для старого города Кохтла-Ярве и вовсе удручающими. Казалось, что запустение района необратимо.
Построенное этим летом здание полиции и спасателей расположено, правда, на границе довоенной и советской частей города, но служит очередным знаком того, что в этот район возвращается жизнь. Ведь до этого тут основательно были реновированы городской парк с центром культуры, построены новый стадион и спортцентр, создание променада тоже вдохнуло новую жизнь в эти места, да и химпредприятия сильно постарались, чтобы сделать свои производства более экологичными.
Да, пустуют три храма образования: бывшая школа в старом городе, бывшая Ярвеская русская гимназия и бывший Вирумааский колледж. Но, вероятно, это лишь вопрос времени, когда и им найдут применение. Во всяком случае, с годами жители возвращались в старый город Кохтла-Ярве.