ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новая жизнь старого района Кохтла-Ярве

Западная часть Кохтла-Ярве - один из самых старых районов города, и недаром его еще в советское время называли старым городом. Хотя в классическом понимании название "старый город" кому-то и казалось неподходящим, ведь в 1930-х годах речь шла о довольно современном для той поры и развивающемся районе, где строилась городская часть для инженеров, а название района Сийдисука (район Шелковых чулок) говорило о зажиточности его обитателей. Тому была своя логическая причина: развивающееся сланцеперегонное производство требовало все больше рабочих рук, а также было в состоянии обеспечить хорошо оплачиваемую работу.