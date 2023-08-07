Нарвский дом культуры "Ругодив" ищет нового директора

Нарвская мэрия объявила конкурс на должность нового директора Дома культуры "Ругодив", который должен будет приступить к своим обязанностям с октября этого года, пишет "Нарвская газета".
Как пишет "Нарвская газета", Елена Калядина, которая руководила "Ругодивом" последние 24 года, покидает свой пост.
- Я еще год назад решила, что хочу уйти. Пора дать дорогу молодым, - сказала "Нарвской газете" Елена Калядина.
По словам Калядиной, на ее решение также повлияло требование о знании эстонского языка на категорию С1.
Среди требований к новому руководителю - трехлетний опыт руководящей работы, магистерская степень и знание госязыка на уровне С1.