Нарвский дом культуры "Ругодив" ищет нового директора

Как пишет "Нарвская газета", Елена Калядина, которая руководила "Ругодивом" последние 24 года, покидает свой пост.

- Я еще год назад решила, что хочу уйти. Пора дать дорогу молодым, - сказала "Нарвской газете" Елена Калядина.

По словам Калядиной, на ее решение также повлияло требование о знании эстонского языка на категорию С1.