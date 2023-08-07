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Нарвский дом культуры "Ругодив" ищет нового директора

Северное побережье
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Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ДК "Ругодив" в Нарве.
Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ДК "Ругодив" в Нарве. Фото: Николай Андреев

Нарвская мэрия объявила конкурс на должность нового директора Дома культуры "Ругодив", который должен будет приступить к своим обязанностям с октября этого года, пишет "Нарвская газета".

Как пишет "Нарвская газета", Елена Калядина, которая руководила "Ругодивом" последние 24 года, покидает свой пост.

- Я еще год назад решила, что хочу уйти. Пора дать дорогу молодым, - сказала "Нарвской газете" Елена Калядина.

По словам Калядиной, на ее решение также повлияло требование о знании эстонского языка на категорию С1.

Среди требований к новому руководителю - трехлетний опыт руководящей работы, магистерская степень и знание госязыка на уровне С1.

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