Эстония не планирует массово лишать вида на жительство российских граждан по примеру Литвы и Латвии

Литва 4 августа решила, что более тысячи граждан Беларуси и России представляют угрозу безопасности страны. Таким образом, планируется выслать из страны 910 граждан Беларуси и 254 гражданина России, пишет rus.err.

Чтобы выявить пророссийски настроенных людей Литва провела опрос, и, например, эти люди ответили, что аннексия Крыма в 2014 году была оправданной.

Латвия также недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство у 5000-6000 российских граждан, и им будет предложено покинуть Латвию. После начала войны России против Украины Латвия повысила требования к знанию языка, и, граждане, которым будет предложено покинуть Латвию, не сдали экзамен по латышскому языку.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Эстония подобные меры применять не планирует.

- Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете, - сказал Ляэнеметс.

Знание языка оценивается уже при продлении вида на жительство, добавил Ляэнеметс. Исключения распространяются, например, на пожилых людей или детей, которые учатся в эстонской школе.

Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности, подчеркнул министр МВД.