Эстония не планирует массово лишать вида на жительство российских граждан по примеру Литвы и Латвии

Латвия и Литва планируют депортировать тысячи граждан Беларуси и России. Эстония такие жесткие меры принимать не собирается.
Литва 4 августа решила, что более тысячи граждан Беларуси и России представляют угрозу безопасности страны. Таким образом, планируется выслать из страны 910 граждан Беларуси и 254 гражданина России, пишет rus.err.
Чтобы выявить пророссийски настроенных людей Литва провела опрос, и, например, эти люди ответили, что аннексия Крыма в 2014 году была оправданной.
Латвия также недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство у 5000-6000 российских граждан, и им будет предложено покинуть Латвию. После начала войны России против Украины Латвия повысила требования к знанию языка, и, граждане, которым будет предложено покинуть Латвию, не сдали экзамен по латышскому языку.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Эстония подобные меры применять не планирует.
- Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете, - сказал Ляэнеметс.
Знание языка оценивается уже при продлении вида на жительство, добавил Ляэнеметс. Исключения распространяются, например, на пожилых людей или детей, которые учатся в эстонской школе.
Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности, подчеркнул министр МВД.
В то же время член Рийгикогу Урмас Рейнсалу сказал, что иностранцев в Эстонии также можно спрашивать об их настроениях.
- Это вполне рационально делать и в Эстонии. Это вопрос фундаментального мышления людей и сильных базовых ценностей. Люди имеют право на свое мнение, но вопрос в том, оправдана ли такая привилегия, как вид на жительство в Эстонии в случае с каждым мнением и отношением, - считает Рейнсалу.
Член Европарламента Яна Тоом раскритиковала планы соседних стран.
- Человек живет в стране 30 лет. У него есть постоянный вид на жительство. Когда этот вид на жительство выдавался, условия были соблюдены. Он не нарушил закон. Теперь к нему приходят и говорят - иди сдавай экзамен, - пояснила Тоом.
Тоом добавила, что в Латвии проживает около 18 000 граждан России, и она не верит, что треть из них в конечном итоге будет вынуждена покинуть страну.
- Коллективная депортация запрещена международным правом. Это все равно был бы очень большой скандал. Я понимаю, что это заявление сделано для того, чтобы как-то мотивировать людей, - пояснила Тоом. - В настоящее время правительство загнало себя в угол своими требованиями. Они, вероятно, не ожидали, что где-то около 6000 человек вообще не явятся [на экзамен по языку].