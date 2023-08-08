ГАЛЕРЕЯ ⟩ Литовская национальная опера выступит в Нарве с грузовика и в маскарадных костюмах

Литовская национальная опера откроет начинающиеся 16 августа Нарвские дни оперы комическим произведением Перголеса "La serva padrona". Актеры предстанут перед публикой в красочных костюмах во дворе Нарвской художественной резиденции.
В основе произведения история служанки, которая изобретательно пытается стать хозяйкой, дразня своего хозяина. Это история любви и коварства, где гостями на свадьбе становятся все зрители.
Премьера спектакля состоялась почти триста лет назад, и он сразу же стала любимцем публики.
В 18 веке было принято играть в антракте серьезной оперной серии более короткие комические произведения, что вносило в вечер забавную перемену. В них часто использовались либо оперные персонажи, либо маски комедии дель арте. "La serva padrona" - один из немногих представителей этого жанра, который до сих пор часто исполняется.
Литовская национальная опера адаптировала эту постановку для подходящих театральных постановок. Сцена построена на грузовике, с которого 16 августа во дворе Narva Art Residence также будет проходить спектакль.
На сцене солисты - сопрано Литовской национальной оперы Моника Плешките, лауреат Ежегодной премии Президента Литвы, и литовский бас-баритон Раймундас Юзуйтис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в роли говорящего.
Спектакль идет на литовском языке с эстонскими субтитрами.
VII Нарвские Дни оперы пройдут на территории Кренгольма и во дворе Нарвской культурной резиденции. На фестивале пройдут премьеры оперы Бартока "Замок герцога Синей Бороды" и оперы Чилеи "Адриана Лекуврер". На фестивале в качестве гастролей помимо оперы Перголеса "La serva padrona" будет представлен и балет "Другой мир" на музыку Depeche Mode и романа Харуки Мураками в исполнении Балтийского театра балета. Кроме того, запланировано представление, собравшее самую большую аудиторию Нарвских дней оперы 2022 - балет "Плоть" Евгения Гриба и Джека Трейлена.