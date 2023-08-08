ГАЛЕРЕЯ ⟩ Литовская национальная опера выступит в Нарве с грузовика и в маскарадных костюмах

В основе произведения история служанки, которая изобретательно пытается стать хозяйкой, дразня своего хозяина. Это история любви и коварства, где гостями на свадьбе становятся все зрители.

Премьера спектакля состоялась почти триста лет назад, и он сразу же стала любимцем публики.

В 18 веке было принято играть в антракте серьезной оперной серии более короткие комические произведения, что вносило в вечер забавную перемену. В них часто использовались либо оперные персонажи, либо маски комедии дель арте. "La serva padrona" - один из немногих представителей этого жанра, который до сих пор часто исполняется.

Литовская национальная опера адаптировала эту постановку для подходящих театральных постановок. Сцена построена на грузовике, с которого 16 августа во дворе Narva Art Residence также будет проходить спектакль.

На сцене солисты - сопрано Литовской национальной оперы Моника Плешките, лауреат Ежегодной премии Президента Литвы, и литовский бас-баритон Раймундас Юзуйтис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в роли говорящего.

Спектакль идет на литовском языке с эстонскими субтитрами.