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На месте памятника "Танк" в Нарве начались подготовительные работы

Северное побережье
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На месте памятника "Танк" в Нарве начались подготовительные работы
На месте памятника "Танк" в Нарве начались подготовительные работы Фото: Kirill Smirnov / Põhjarannik

В Нарве на месте памятника "Танк Т-34" началась подготовка к очистке местности. Год назад, 16 августа 2022 года, памятник был демонтирован по инициативе государства, и с того же дня на это место стали приносить цветы и свечи.

Установка бетонных ограждений на территории бывшего памятника прошла под контролем полиции, которая не позволяет находиться там посторонним.

Напомним, в конце июля был завершен процесс отчуждения в пользу Департамента полиции и погранохраны участка недвижимости по адресу ул. Йыэсуу 175, прежде принадлежавшего городу Нарве. На этом участке до 16 августа 2022 года стоял памятник "Танк Т-34".

Департамент полиции и пограничной охраны планирует построить на этом месте пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами для охраны восточной границы.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, на этом участке отныне запрещена любая не согласованная с полицией деятельность.

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