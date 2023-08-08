В Эстонии снизилась стоимость потребительской корзины

По информации Банка Эстонии, в июле цены на продукты питания упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и долгожданное снижение стоимости продовольственной корзины было масштабным. Цены на продовольственные товары уже снизились с начала года, но неурожай этого года может замедлить дальнейшее сезонное снижение цен. Из-за неблагоприятной для роста урожая погоды рост цен на овощи и фрукты в этом году оставался необычно быстрым.

Недавнее снижение роста цен также способствовало снижению цен на товары длительного пользования, чему способствует как падение цен на сырьевые товары, так и укрепление курса евро. Обменный курс евро по отношению к доллару вырос более чем на 10% с сентября прошлого года, и это сделало, в частности, импортную электронику дешевле. Среди услуг большое влияние оказало падение цен на аренду, которое в июле составило 3,7% в годовом исчислении. Это отражает спад в сегменте недвижимости. В то же время в Эстонии ускорился рост цен как на отдых, так и на услуги по размещению.