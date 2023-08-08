Симпатии нарвских центристов на стороне Танеля Кийка

Как стало известно из пресс-релиза, распространенного в субботу, Нарвский округ партии намерен поддержать кандидатуру Танеля Кийка, а не его конкурента - мэра Таллинна Михаила Кылварта.

- И Танель Кийк, и Михаил Кылварт - очень достойные кандидаты. При обсуждении у нас было выдвинуто мнение, что Кылварт должен продолжать свою работу в руководстве партии. Подчеркну, что никакой драки внутри партии нет. Речь идет о здоровой конкуренции, - отметил зампред Нарвского округа Андрус Тамм.

- Что я могу сказать о встрече с Кылвартом? Только хорошие слова. Михаил Кылварт очень опытный человек. Он говорил очень толковые вещи. Встреча с ним прошла в нормальной атмосфере. Отмечу, что оба кандидата сдержали свое слово - друг друга они на встречах с нами не критиковали, - рассказал председатель округа Тармо Таммисте.

Несмотря на то, что нарвский округ Центристской партии высказался в поддержку Танеля Кийка, решать на съезде каждый из 28 делегатов будет индивидуально.