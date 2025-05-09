БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Нарвитяне смотрят одновременно два концерта

В пять часов вечера в Ивангороде начался концерт в честь отмечаемого в России Дня победы. Послушать народные ансамбли и популярных российских артистов пришло несколько сотен нарвитян, в то время как утренний военный парад собрал куда меньше местных зрителей.
Собравшиеся спокойно смотрели концерт, подпевая знакомые военные песни. Солнечная погода позволила многим присесть прямо на траве.
У променада дежурят медики. К началу вечерней программы работники полиции возбудили десять дел по фактам нарушения общественного порядка, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах.
В это же время на ратушной площади в Нарве начался концерт в честь Дня Европы, собравший примерно такое же количество нарвитян. Звезды вечерней программы в Нарве - Nublu и Анне Вески.