Ученица Йыхвиской гимназии Анна Паненко заняла на чемпионате Европы 14-е место в тройном прыжке

На чемпионате Европы U20 в Иерусалиме 17-летняя Анна Паненко заняла 14-е место в тройном прыжке. От выхода в финал ее отделяли всего 6 см.
Тренирующаяся в клубе "Atleetika" под руководством Александра Хворых спортсменка в первой попытке предварительного соревнования прыгнула на 12,94 м, что стало ее лучшим результатом в нынешнем сезоне и уступает ее личному рекорду всего 7 см. Повторение личного рекорда вывело бы Паненко также в финал, ведь 12-й результат предварительного соревнования был ровно 13 м.
В соревнованиях по тройному прыжку среди девушек участвовало в общем 30 спортсменок.
По словам Александра Хворых, зимой Паненко беспокоила травма и поэтому у нее осталось маловато времени на подготовку к важнейшему соревнованию сезона. Но, несмотря на это, она все-таки достигла формы, близкой к пику ее личной формы.
На чемпионате Европы U20 в тройном прыжке среди юношей соревнуется и другой ученик Хворых - Виктор Морозов, тоже учившийся в Йыхвиской гимназии и нынешней зимой поехавший учиться и тренироваться в США. На предыдущем чемпионате Европы U20 Морозов завоевал в тройном прыжке бронзу.