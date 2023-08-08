Ученица Йыхвиской гимназии Анна Паненко заняла на чемпионате Европы 14-е место в тройном прыжке

Тренирующаяся в клубе "Atleetika" под руководством Александра Хворых спортсменка в первой попытке предварительного соревнования прыгнула на 12,94 м, что стало ее лучшим результатом в нынешнем сезоне и уступает ее личному рекорду всего 7 см. Повторение личного рекорда вывело бы Паненко также в финал, ведь 12-й результат предварительного соревнования был ровно 13 м.

В соревнованиях по тройному прыжку среди девушек участвовало в общем 30 спортсменок.

По словам Александра Хворых, зимой Паненко беспокоила травма и поэтому у нее осталось маловато времени на подготовку к важнейшему соревнованию сезона. Но, несмотря на это, она все-таки достигла формы, близкой к пику ее личной формы.