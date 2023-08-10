ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет, если умеющий оказывать первую помощь работник уйдет в отпуск?

- Необходимость оказания первой помощи может возникнуть в любой момент, и к этому надо быть готовыми всегда. Это значит, что на рабочем месте в течение всего времени работы должен находиться человек, умеющий оказывать первую помощь.

Работодатель должен назначить из числа работников по крайней мере одного человека, умеющего оказывать первую помощь, с учетом численности работников, частоты повреждения здоровья, регионального распределения предприятия и характера работы. На каждом предприятии должен иметься хотя бы один работник, прошедший соответствующее обучение, но обычно одного такого работника недостаточно, чтобы обеспечить первую помощь в любой необходимый момент. Оказывающий первую помощь может находиться в отпуске, в командировке или, например, на обеде. Оказывающий первую помощь может также уйти с работы, и тогда никто не сумеет оказать первую помощь в нужный момент. Поэтому надежнее будет назначить хотя бы двух таких человек.