ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Информацию о наказании вандалов надо чаще обнародовать

Истории, описанные в сегодняшнем "Северном побережье", - это, очевидно, лишь малая часть "подвигов", которые совершают несовершеннолетние во время летних каникул. Многие из этих случаев не доходят до полиции или общественности, потому что пострадавшие никуда о них не сообщают, пытаясь самостоятельно справиться с причиненным ущербом.

На самом деле одна из причин, по которой люди часто ведут себя так нагло, - это безбоязненность быть разоблаченными. Однако такая уверенность может оказаться и роковой, потому что, как гласит старая поговорка, у любого поступка всегда найдутся свидетели. И сегодня таких свидетелей в общественных местах становится все больше благодаря развитию систем безопасности и видеотехники. Так, на данный момент уже пойманы подростки, испортившие выставочные экспонаты в Кохтла-Ярве. Также в соцсети попали фотографии подростковых компаний, действовавших в сельских районах, кого местные жители подозревают в неблаговидных деяниях.