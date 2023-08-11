ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Информацию о наказании вандалов надо чаще обнародовать

Почти каждое лето в общественном пространстве что-то ломают или крадут, и обычно следы все же указывают на действия несовершеннолетних. Обычному человеку трудно понять, что движет подростками, которые портят или разрисовывают автобусные остановки, детские площадки или, как в этом году, фотовыставку в Кохтла-Ярве.
Истории, описанные в сегодняшнем "Северном побережье", - это, очевидно, лишь малая часть "подвигов", которые совершают несовершеннолетние во время летних каникул. Многие из этих случаев не доходят до полиции или общественности, потому что пострадавшие никуда о них не сообщают, пытаясь самостоятельно справиться с причиненным ущербом.
На самом деле одна из причин, по которой люди часто ведут себя так нагло, - это безбоязненность быть разоблаченными. Однако такая уверенность может оказаться и роковой, потому что, как гласит старая поговорка, у любого поступка всегда найдутся свидетели. И сегодня таких свидетелей в общественных местах становится все больше благодаря развитию систем безопасности и видеотехники. Так, на данный момент уже пойманы подростки, испортившие выставочные экспонаты в Кохтла-Ярве. Также в соцсети попали фотографии подростковых компаний, действовавших в сельских районах, кого местные жители подозревают в неблаговидных деяниях.
Однако полиция и самоуправления должны более активно обнародовать такие случаи, а также говорить о последствиях в случае поимки вандалов. В будущем это, возможно, смогло бы пресечь желание некоторых таких "богатырей" уничтожать чужое имущество просто ради развлечения.