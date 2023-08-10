Литовская национальная опера приедет на Дни оперы в Нарве с шикарными костюмами и на грузовой фуре

Постановка, известная под названием "Служанка-госпожа", премьера которой состоялась почти триста лет назад, сразу же стала любимицей публики.

Спектакль рассказывает о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевав сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика в зале.

В 18-м веке было принято в антрактах серьезной оперы-сериа, заполнявшей весь вечер, играть более короткие комические произведения, что вносило веселое разнообразие. В них часто использовали либо оперные персонажи, либо маски комедии дель арте. "La Serva Padrona" - один из немногих представителей этого жанра, который до сих пор часто исполняется.

Литовская национальная опера адаптировала эту постановку для гастролей театра. Сцена обустраивается на грузовике, с которого спектакль будет показан также 16 августа во дворе Нарвской художественной резиденции.

В качестве солистов на сцену выйдут сопрано Литовской национальной оперы, лауреат ежегодной премии президента Литвы Моника Плешките и литовский бас-баритон Раймундас Юзуитис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в качестве декламатора.

Спектакль идет на литовском языке с эстонскими субтитрами.