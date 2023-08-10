Литовская национальная опера приедет на Дни оперы в Нарве с шикарными костюмами и на грузовой фуре

На Днях оперы в Нарве, которые начнутся 16 августа, впервые выступит Литовская национальная опера. Комическая опера Перголези "La Serva Padrona" ("Служанка-госпожа") с красочными костюмами будет представлена зрителям на новой интересной культурной площадке приграничного города - во дворе Нарвской художественной резиденции (ул. Йоала, 18).
Постановка, известная под названием "Служанка-госпожа", премьера которой состоялась почти триста лет назад, сразу же стала любимицей публики.
Спектакль рассказывает о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевав сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика в зале.
В 18-м веке было принято в антрактах серьезной оперы-сериа, заполнявшей весь вечер, играть более короткие комические произведения, что вносило веселое разнообразие. В них часто использовали либо оперные персонажи, либо маски комедии дель арте. "La Serva Padrona" - один из немногих представителей этого жанра, который до сих пор часто исполняется.
Литовская национальная опера адаптировала эту постановку для гастролей театра. Сцена обустраивается на грузовике, с которого спектакль будет показан также 16 августа во дворе Нарвской художественной резиденции.
В качестве солистов на сцену выйдут сопрано Литовской национальной оперы, лауреат ежегодной премии президента Литвы Моника Плешките и литовский бас-баритон Раймундас Юзуитис, последние пять лет работавший солистом Зальцбургского государственного театра. Томас Дапшаускас принимает участие в спектакле в качестве декламатора.
Спектакль идет на литовском языке с эстонскими субтитрами.
VII Дни оперы в Нарве пройдут 16-19 августа в Кренгольмском квартале Нарвы и во дворе Нарвской художественной резиденции. На фестивале состоятся премьеры оперы венгерского композитора Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода и оперы итальянского композитора Франческо Чилеа "Aдриана Лекуврёр". На фестивале можно будет увидеть гастрольную постановку оперы Перголези "La Serva Padrona" ("Служанка-госпожа") в исполнении Литовской национальной оперы и премьеру балета "Another World" ("Другой мир"), основанного на музыке "Depeche Mode" и романе Харуки Мураками в исполнении литовской труппы современного балета "Baltic Ballet Theatre". Кроме того, запланирован повтор прошлогоднего хита Дней оперы в Нарве балет "Flesh" ("Плоть"), созданный ведущим танцором Национальной оперы "Эстония" Евгением Грибом и независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом.