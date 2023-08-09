Округ Кохтла-Ярве выдвинул двух кандидатов на пост председателя Центристской партии

- Оба кандидата сильны, делегаты Кохтла-Ярве смогут проголосовать так, как велит совесть. Для нас важно двигаться вперед вместе, независимо от того, кто станет председателем, - сказала Иветта Саккарт-Линнард, председатель Кохтла-Ярвеского округа.