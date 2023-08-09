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Округ Кохтла-Ярве выдвинул двух кандидатов на пост председателя Центристской партии

Северное побережье
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Фото: Mihkel Maripuu

Правление Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Эстонии поддержало двух основных кандидатов на пост председателя Центристской партии - Танеля Кийка и Михаила Кыварта.

- Оба кандидата сильны, делегаты Кохтла-Ярве смогут проголосовать так, как велит совесть. Для нас важно двигаться вперед вместе, независимо от того, кто станет председателем, - сказала Иветта Саккарт-Линнард, председатель Кохтла-Ярвеского округа.

Как уже писало "Северное побережье", нарвский округ ЦП публично поддержал Танеля Кийка.

Кандидатами в правление Центристской партии выдвинуты: Яак Ааб, Вадим Белобровцев, Мария Юферева-Скуратовски, Яанус Карилайд, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юри Ратас и Марика Туус-Лаул.

Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в спортивном холле E-Piim в Пайде. Где будет избран председатель партии, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.

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Кохтла-Ярве
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