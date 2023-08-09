За семь месяцев выявлено больше случаев налогового мошенничества, чем за весь прошлый год

По словам руководителя отдела НДС Налогово-таможенного департамента Кристи Вескус, больше всего ошибок было выявлено в заявлениях о возврате НДС, которые предприятиям пришлось исправлять более 900 раз на общую сумму 18,4 млн евро.

- Хотя в этом году увеличилось количество необоснованных заявлений о возмещении НДС, модели рисков MTA эффективно их выявляют, поэтому не стоит надеяться, что подобные махинации останутся для нас незамеченными, - отметил Вескус.

- По содержанию других нарушений наиболее распространенными способами уклонения от уплаты налогов для выплаты зарплаты в конвертах по-прежнему остается вывод денег из компании либо путем сокрытия оборота, либо с использованием фиктивных счетов-фактур, - пояснил Вескус. Всего такие нарушения выявлены за первые семь месяцев года в отношении 300 компаний, налоговые обязательства которых были увеличены в общей сложности на 4,2 млн евро.

В этом году MTA сосредоточилось на нарушениях, связанных со сделками с недвижимостью, которые наносят государству около 9,3 миллиона евро в виде убытков по НДС. В их случае основными нарушениями являются недекларирование оборота по сделкам купли-продажи недвижимости и необоснованные требования о возврате средств от приобретения жилых помещений, приобретенных на имя организаций, но не используемых для налогооблагаемой хозяйственной деятельности. Нарушения, связанные со сделками с недвижимостью, выявлены в 136 случаях за 7 месяцев на общую сумму 2,5 млн евро.

Также МТА продолжает уделять пристальное внимание компаниям, не зарегистрированным в качестве плательщика НДС, в которых, исходя из различных характеристик риска, есть основания полагать, что они, возможно, достигли порога для регистрации в качестве плательщика НДС и понесли обязательства по уплате НДС, но не выполнили эти требования. На такие компании были возложены дополнительные налоговые обязательства в размере 1 млн евро за 7 месяцев, что на 14% больше, чем на то же время в прошлом году.