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За семь месяцев выявлено больше случаев налогового мошенничества, чем за весь прошлый год

Северное побережье
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Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа.
Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа. Фото: Maksu- ja tolliamet

За семь месяцев текущего года Налогово-таможенный департамент (MTA) проинспектировал и проконсультировал 5000 компаний, в результате чего первоначально заявленные обязательства компаний по НДС оказались выше на 35,8 млн евро. Это в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6 миллионов больше, чем в прошлом году в целом.

По словам руководителя отдела НДС Налогово-таможенного департамента Кристи Вескус, больше всего ошибок было выявлено в заявлениях о возврате НДС, которые предприятиям пришлось исправлять более 900 раз на общую сумму 18,4 млн евро.

- Хотя в этом году увеличилось количество необоснованных заявлений о возмещении НДС, модели рисков MTA эффективно их выявляют, поэтому не стоит надеяться, что подобные махинации останутся для нас незамеченными, - отметил Вескус.

- По содержанию других нарушений наиболее распространенными способами уклонения от уплаты налогов для выплаты зарплаты в конвертах по-прежнему остается вывод денег из компании либо путем сокрытия оборота, либо с использованием фиктивных счетов-фактур, - пояснил Вескус. Всего такие нарушения выявлены за первые семь месяцев года в отношении 300 компаний, налоговые обязательства которых были увеличены в общей сложности на 4,2 млн евро.

В этом году MTA сосредоточилось на нарушениях, связанных со сделками с недвижимостью, которые наносят государству около 9,3 миллиона евро в виде убытков по НДС. В их случае основными нарушениями являются недекларирование оборота по сделкам купли-продажи недвижимости и необоснованные требования о возврате средств от приобретения жилых помещений, приобретенных на имя организаций, но не используемых для налогооблагаемой хозяйственной деятельности. Нарушения, связанные со сделками с недвижимостью, выявлены в 136 случаях за 7 месяцев на общую сумму 2,5 млн евро.

Также МТА продолжает уделять пристальное внимание компаниям, не зарегистрированным в качестве плательщика НДС, в которых, исходя из различных характеристик риска, есть основания полагать, что они, возможно, достигли порога для регистрации в качестве плательщика НДС и понесли обязательства по уплате НДС, но не выполнили эти требования. На такие компании были возложены дополнительные налоговые обязательства в размере 1 млн евро за 7 месяцев, что на 14% больше, чем на то же время в прошлом году.

В общей сложности на начало 2023 года MTA нанесло на карту около 20 000 предпринимателей, чьи заявленные данные выявили возможные риски НДС и которые наносят государству предполагаемый налоговый убыток в размере 94,4 млн евро.

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