В Эстонии спасатели тестируют новые способы тушения электромобилей

В частности в Эстонии впервые попробовали запереть автомобиль в контейнере с водой, чтобы стабилизировать температуры воспламенившегося аккумулятора.

- Если аккумулятор заряжен полностью, то возгорание более интенсивное. Именно поэтому мы поместили автомобиль в контейнер. Аккумулятор вел себя нестабильно, мы его изолировали, чтобы сбить температуру. Если охладить аккумулятор, ограничив кислород, то повторное возгорание исключено, - объеяснил эксперт Спасательного департамента Ивар Французов.

Контейнер с водой для электромобилей в Эстонии всего один, поскольку возгорание электромобилей явление у нас довольно редкое. За год в Эстонии загорелось всего два электрокара. Пожарным с их появлением пришлось учиться новым техникам тушения.

- Мы выбрали более легкий метод - охлаждение. Его рекомендуют приложения различных оперативных служб. Также производители гибридных и электромобилей разработали приложения, которыми мы пользуемся и узнаем, как действовать в таких ситуациях. Например, для тушения и охлаждения электромобилецй Tesla необходимо от 11 до 36 тонн воды, - привел пример Французов.

В парковочных домах рекомендуется иметь специальное покрывало, которым можно тушить электромобиль. Страховщики относятся к электрокарам так же, как и к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Правда, страхование каско обходится дороже. Обусловлено это частотой аварий и большим ущербом, который наносят электромобили из-за своей высокой стартовой скорости. Но горят они, как и дизельные "повозки".

- Электромобили не загораются и не горят быстрее обычных. В целом все автомобили горят очень интенсивно, и разницы нет, о какой машине идет речь. И стоит учитывать, если сумма ремонта превышает 70% рыночной стоимости автомобиля, то восстанавливать его не имеет смысла, - отметил технический эксперт If kindlustus Марион Мейус.