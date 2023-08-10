Йыхвиская библиотека сверкает "алмазами"

Сверкающими в буквальном смысле слова картины выполнены в технике алмазной вышивки или мозаики - это что-то среднее между складыванием пазлов, раскрашиванием картин по номерам и вышивкой. Ювелирное название техники произошло от фактуры материалов, которые наклеиваются на основу, чаще это холст. Они могут быть разной формы и фактуры.

Это ремесло не требует художественных навыков, это скорее расслабляющий способ создать что-то красивое. Поэтому, наверное, пробовали многие из тех, кто увлекается рукоделием. Но продолжают далеко не все - слишком кропотливая эта работа.

- Познакомилась с этой техникой около четырех лет назад и так увлеклась, что не могу остановиться, - поделилась Татьяна. - Сделала уже около восьмидесяти работ: что-то подарила, что-то купили, хотя для продажи и по заказам ничего не делаю - это обязывает, а для меня это просто занятие для души, хобби.

Татьяна подчеркивает, что она не художник, сама не придумывает сюжеты - ищет интересные картинки в интернете, заказывает комплект из "алмазов" и наклеивает. Замечает, что это трудоемкое и затратное по времени занятие, но времени у пенсионера достаточно, а работа прекрасно успокаивает, а также развивает мелкую моторику - для любого человека это важно. На одну картину может уйти несколько дней, и даже недель - все зависит от величины и задачи. Она человек азартный, если самой интересно, о времени забывает, может сидеть за столом часами...

Интересно всегда, поэтому картин так много, на выставке представлены 24 - всё, что сейчас имеется в ее личной коллекции. Гости библиотеки в восторге, особенно те, кто когда-то пробовал создать что-то подобное своими руками. Они знают: не каждому хватит усидчивости, чтобы "лепить" микроскопические детали, заставляющие краски сверкать и искриться.