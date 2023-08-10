Катарина Томпс: Почему стоит приехать на фестиваль Свободы в Нарве?

Стоит приехать, потому что в течение пяти августовских дней это будет кратчайший путь в Среднюю Азию!
"Vaba Lava" во второй раз организует Международный театральный фестиваль Свободы, и в этом году программа посвящена театральной деятельности и культуре Средней Азии.
Из подполья - к международной аудитории
Некоторые театральные труппы прибудут в Нарву буквально из-под пола, потому что очень большая часть культурной деятельности в бывших республиках Советского Союза по-прежнему проходит в помещениях с плохими условиями, например, в подвалах. Есть также труппы, которые не удалось пригласить на фестиваль, потому что их "антигосударственная" деятельность была прекращена в процессе репетиций. К сожалению, часть актеров находятся в заключении, поэтому вместо одного спектакля на фестивале состоится киновечер, когда зрителям покажут запись репетиции запрещенного спектакля. В этой ситуации есть несколько видов свободы - свобода слова, мысли и действия - и то, что деятельность, запрещенная в одной стране, является свободой в другой.
Нам знаком способ подчинения культуры государственной власти, но мы можем говорить о таких проблемах в прошедшем времени. На фестивале мы также уделим особое внимание рассказам о странах-гостях: каждое утро будет проходить обсуждение, посвященное знакомству с обществом и театром одной страны (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Украина). Утренние дискуссии и вечерние беседы о театральной критике придадут большую дополнительную ценность фестивалю, ведь где еще представится возможность послушать и пообщаться с театральными деятелями из стран Средней Азии. Тем более что для многих из нас эти страны вообще в культурном плане далеки и неизвестны.
От "Лавины" до "Оазиса"
Любителей театра ждет разнообразная программа фестиваля. Помимо вышеупомянутых зарубежных гостей, грядет мировая премьера спектакля "Выбери лучшую версию", созданного совместно "Vaba Lava" и Украинским театром драматургов. Постановщик - латвийский режиссер Валтерс Силис, а текст написан украинским драматургом Натальей Блок. На сцене четыре украинских актера, которые доносят до зрителей вынужденный выбор украинцев в это непростое время.
Выбор делается как в больших, так и в малых сообществах. Спектакль "Лавина" театра "Жас Сахна" из Казахстана - о выборе, которым руководит природа: на склоне одной горы живет племя, предки которого запретили людям говорить громче, чем шепотом, иначе сойдет лавина. Однако в племени живет женщина, которая вот-вот должна родить. Кто может запретить жизнь? Режиссер "Лавины" Барзу Абдураззаков - актер и руководитель театра таджикского происхождения, вынужденный работать в эмиграции.
А в последний день фестиваля мы переместимся за 13000 километров в Южную Америку и завершим фестиваль выступлением "La ReSentida", театральной группы чилийского режиссера Марко Лайера, чья хореографическая постановка "Оазис безнаказанности" исследует, как власть используется внутри государства и когда она становится откровенно жестокой.
Эстонский театр будет представлен документальным спектаклем "Vaba Lava" "Нарва - город, который мы потеряли" (режиссер Юлия Ауг) и постановкой "Два гаража" - забавной историей о мужчинах и о том, как быть мужчиной (режиссер Эльмарс Сенковс, Латвия). Кроме того, в программе спектакль театра "R.A.A.A.M." "Мама, а наша кошка тоже еврей?" (режиссер Юлия Ауг), который представляет собой историю о том, как человек осознает свою национальность. Все фестивальные постановки идут с переводом на эстонский и английский языки.
От идеи до реальности
Наша свобода - организовать в Нарве международный театральный фестиваль. Наша свобода - объединить Европу и Среднюю Азию в Нарве. Наша свобода - говорить о разных национальностях и культурах, думать о понятии и идее свободы. Фестиваль прошел путь от идеи до реальности, и благодаря этому за одну неделю в Нарве встретятся самые разные свободы и люди. "Vaba Lava" надеется, что также в будущем в Нарве можно будет свободно говорить и интегрироваться.