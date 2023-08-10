Катарина Томпс: Почему стоит приехать на фестиваль Свободы в Нарве?

От "Лавины" до "Оазиса"

Любителей театра ждет разнообразная программа фестиваля. Помимо вышеупомянутых зарубежных гостей, грядет мировая премьера спектакля "Выбери лучшую версию", созданного совместно "Vaba Lava" и Украинским театром драматургов. Постановщик - латвийский режиссер Валтерс Силис, а текст написан украинским драматургом Натальей Блок. На сцене четыре украинских актера, которые доносят до зрителей вынужденный выбор украинцев в это непростое время.

Выбор делается как в больших, так и в малых сообществах. Спектакль "Лавина" театра "Жас Сахна" из Казахстана - о выборе, которым руководит природа: на склоне одной горы живет племя, предки которого запретили людям говорить громче, чем шепотом, иначе сойдет лавина. Однако в племени живет женщина, которая вот-вот должна родить. Кто может запретить жизнь? Режиссер "Лавины" Барзу Абдураззаков - актер и руководитель театра таджикского происхождения, вынужденный работать в эмиграции.

А в последний день фестиваля мы переместимся за 13000 километров в Южную Америку и завершим фестиваль выступлением "La ReSentida", театральной группы чилийского режиссера Марко Лайера, чья хореографическая постановка "Оазис безнаказанности" исследует, как власть используется внутри государства и когда она становится откровенно жестокой.

Эстонский театр будет представлен документальным спектаклем "Vaba Lava" "Нарва - город, который мы потеряли" (режиссер Юлия Ауг) и постановкой "Два гаража" - забавной историей о мужчинах и о том, как быть мужчиной (режиссер Эльмарс Сенковс, Латвия). Кроме того, в программе спектакль театра "R.A.A.A.M." "Мама, а наша кошка тоже еврей?" (режиссер Юлия Ауг), который представляет собой историю о том, как человек осознает свою национальность. Все фестивальные постановки идут с переводом на эстонский и английский языки.

От идеи до реальности