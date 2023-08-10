За сто лет количество участников праздника вируских ингерманландцев уменьшилось, но участники хотят продолжить традицию.
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В Нарва-Йыэсуу провели певческий праздник вируских ингерманландцев, который впервые состоялся сто лет назад
Сто лет назад в Темном парке в Нарва-Йыэсуу состоялся певческий праздник вируских ингерманландцев, в котором приняли участие хоры и оркестры, всего семьсот человек. В минувшее воскресенье в Нарва-Йыэсуу отметили столетие певческого праздника вируских ингерманландцев. На этот раз песни исполнялись в Светлом парке, и исполнителей было около 150 человек.