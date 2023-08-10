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В Нарва-Йыэсуу провели певческий праздник вируских ингерманландцев, который впервые состоялся сто лет назад

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Тийу Тоом (слева), организатор певческого праздника вируских ингерманландцев, рассказала, что сто лет назад на празднике в Нарва-Йыэсуу было семьсот участников, а на этот раз около 150. Однако радости от выступления это не уменьшило, и праздник всячески удался.
Тийу Тоом (слева), организатор певческого праздника вируских ингерманландцев, рассказала, что сто лет назад на празднике в Нарва-Йыэсуу было семьсот участников, а на этот раз около 150. Однако радости от выступления это не уменьшило, и праздник всячески удался. Фото: Alar Tasa

За сто лет количество участников праздника вируских ингерманландцев уменьшилось, но участники хотят продолжить традицию.

Сто лет назад в Темном парке в Нарва-Йыэсуу состоялся певческий праздник вируских ингерманландцев, в котором приняли участие хоры и оркестры, всего семьсот человек. В минувшее воскресенье в Нарва-Йыэсуу отметили столетие певческого праздника вируских ингерманландцев. На этот раз песни исполнялись в Светлом парке, и исполнителей было около 150 человек.

- Сто лет назад ингерманландцы переплыли реку на лодке и спели свои песни. Эстонские хоры прибыли из Нарвы на корабле, а также было несколько местных коллективов. На этот раз мы смогли привезти эстонский хор лишь из Таллинна - приехал мужской хор "Türnpu" и выступил очень хорошо. Ингерманландские хоры приехали со всей Эстонии, - сказала организатор праздника Тийу Тоом, руководитель нарва-йыэсууского общества эстонцев "Kalju".

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