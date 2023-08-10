В Нарва-Йыэсуу провели певческий праздник вируских ингерманландцев, который впервые состоялся сто лет назад

Сто лет назад в Темном парке в Нарва-Йыэсуу состоялся певческий праздник вируских ингерманландцев, в котором приняли участие хоры и оркестры, всего семьсот человек. В минувшее воскресенье в Нарва-Йыэсуу отметили столетие певческого праздника вируских ингерманландцев. На этот раз песни исполнялись в Светлом парке, и исполнителей было около 150 человек.

- Сто лет назад ингерманландцы переплыли реку на лодке и спели свои песни. Эстонские хоры прибыли из Нарвы на корабле, а также было несколько местных коллективов. На этот раз мы смогли привезти эстонский хор лишь из Таллинна - приехал мужской хор "Türnpu" и выступил очень хорошо. Ингерманландские хоры приехали со всей Эстонии, - сказала организатор праздника Тийу Тоом, руководитель нарва-йыэсууского общества эстонцев "Kalju".