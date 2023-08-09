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Руководство нарвского "Транса" прокомментировало отставку главного тренера

Северное побережье
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Игроки "Транса".
Игроки "Транса". Фото: Матти Кямяря

Президент футбольного клуба "Нарва Транс" Николай Бурдаков прокоментировал уход главного тренера команды Сергея Терехова.

- Мы приняли решение, что надо расторгнуть договор. И мы его расторгли. Больших комментариев на этот счет я давать не буду. Это просто констатация факта. Нет смысла обсуждать эту тему. Такое решение принято, - сказал Бурдаков в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.

Член правления "Транса" Игорь Сумарок оказался более разговорчивым: "Мы признали, что работа тренера не дала результатов, и приняли решение расторгнуть договор. Сам Сергей это спокойно воспринял. Мы же видим, что и как. И место в таблице, и игра команды не соответствуют ожиданиям. В первую очередь игра, но в целом комплексно".

"По новому тренеру, думаю, определимся до конца месяца. Ведем переговоры. Скоро будут новости", - добавил Сумарок.

Сергей Терехов возглавил "Транс" перед началом этого сезона, а вечером 8 августа клуба объявил о завершении сотрудничества с ним.

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Нарва
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