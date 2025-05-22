Правительство поддержало план Eesti Energia по строительству газовой электростанции в Нарве

Премьер-министр Кристен Михал отметил, что существующая Балтийская электростанция успешно обеспечивала теплоснабжение Нарвы и помогала сдерживать цены на отопление. Новые инвестиции позволят компании перейти на более чистые виды топлива, включая полную модернизацию котлов под древесные отходы, а также создать аккумуляторные хранилища емкостью около одного гигаватт-часа.

Кроме того, планируется внедрение водородных технологий на новой газовой электростанции, что, как ожидается, поможет поддерживать пиковые нагрузки и обеспечит стабильность тарифов на тепло для населения.

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть подчеркнул, что благодаря новым инвестициям уменьшится волатильность цен на рынке электроэнергии, что в конечном итоге приведет к более выгодным тарифам для потребителей.