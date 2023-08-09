Для людей с ограниченными возможностями в Нарве проведут спортивный день

Профессиональный тренер Наталья Яковлева расскажет и покажет, как людям с ограниченными возможностями с помощью простых подручных средств поддерживать свою физическую форму.

Также разминку проведет старший физиотерапевт SA Narva Haigla Юлия Березина.

При необходимости участникам мероприятия будут помогать волонтеры.

По словам одного из организаторов Дня свободного движения, члена правления MTÜ Nagu Sina Татьяны Филипповой, в Эстонии крайне мало массовых мероприятий, организованных непосредственно для людей с ограниченными возможностями, особенно для маломобильных. Многим из них приходится просто довольствоваться прогулками в ближайшем парке, а часто и вовсе проводить время в одиночестве.

- Поэтому хотелось бы собраться большой компанией, интересно и с пользой провести время, размяться, потанцевать, познакомиться поближе, поделиться друг с другом полезной информацией. Наш опыт проведения такого же мероприятия в Таллинне показал, что людям с инвалидностью это действительно необходимо, они заряжаются невероятной энергией и, что не маловажно, находят новых друзей. Нашей организации было приятно получить приглашение от Narva Linna Arendus и совместно провести мероприятие для жителей Ида-Вирумаа, - сказала Филиппова.

Как известно, 2023 год объявлен Министерством культуры Эстонии годом движения. Поскольку цель SA Narva Linna Arendus - повышение интереса общества к физической активности и здоровому образу жизни, член правления организации София Хомякова предложила поддержать кружок для ребят с особыми потребностями из Нарвского молодежного центра, а также других людей с инвалидностью, проживающих в Ида-Вирумаа.