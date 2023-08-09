Эксперт: промышленности Эстонии придется несладко

Как сообщил в среду Департамент статистики, в июне из Эстонии было экспортировано товаров на сумму 1,6 млрд евро, а импортировано - на 1,9 млрд евро. В целом за второй квартал экспорт товаров снизился на 11%, а импорт - на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с прошлым годом экспорт товаров эстонского происхождения в июне этого года сократился на 20%.

- Хотя экспорт товаров эстонского происхождения в июне был более или менее на одном уровне с объемом экспорта в том же месяце 2021 года, последнего предвоенного года, который не был для нас особенно благоприятным, этот объем в один млрд евро в постоянных ценах все же отражает падение экспорта примерно на четверть по сравнению с двумя годами назад, - сказал Витсур.

С другой стороны, пояснил он, сравнивая объемы экспорта с июнем прошлого года, следует учитывать, что в июне прошлого года цена на нефть марки Brent составляла около 120 долларов за баррель, а в этом году - около 75 долларов, и что цены на ряд других сырьевых товаров также значительно стабилизировались по сравнению с прошлым летом, поэтому сравнение с прошлым годом в постоянных ценах не должно быть таким мрачным, как это выглядит в текущих ценах.

- С учетом сказанного можно предположить, что конкурентоспособность той части промышленного производства Эстонии, которая до конца прошлого года выдерживала международную конкуренцию, за прошедшие полгода не ухудшилась и что по мере улучшения состояния экономики они смогут начать наращивать производство и экспорт, - отметил Витсур.