По улицам Старой Нарвы теперь возможно прогуляться в виртуальной реальности

Выставка виртуальной реальности в здании Нарвской ратуши является первой в Эстонии выставкой подобного рода, где при помощи очков виртуальной реальности и сенсорных экранов Нарва предстает в том виде, в котором она была известна до Второй мировой войны и бомбардировки Нарвы.
С помощью очков виртуальной реальности можно "пройтись" по улочкам старой Нарвы и полюбоваться тем, как выглядел город на пике своей славы. Посетители окажутся на Ратушной площади, построенной во второй половине XVII века, откуда и начинается виртуальный тур. Всего можно увидеть 5 сюжетов, как об истории города, ратуши и Ратушной площади, так и о здании биржи, полёте над Нарвой дирижабля Графа Цеппелина, а также совершить виртуальную поездку в Спасо-Преображенский собор, старейшую церковь Нарвы.
После "виртуального приключения" гости могут на планшетах посмотреть 3D-модель старого города и прочитать о захватывающей жизни нарвитян разных времен.
Например, можно услышать историю финского героя Табани Лёффинга, сражавшегося против шведов в партизанской войне. Или об Анне Регине Крамер, дочери нарвского нотариуса, сосланной Петром I и оказавшейся при царском дворе. Посетители выставки также смогу услышать историю самого странного мэра Нарвы Яана Лутса.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, открытая в июне ратуша за короткое время стала новым туристическим магнитом в городе, что также вдохновляет на возрождение старой Нарвы.
- Старая Нарва, ее красота и боль, не оставляют людей равнодушными ни в Нарве, ни за ее пределами, независимо от их родного языка. Следующим шагом в возрождении старого города является детальное планирование северной стороны улицы Рюйтли, что позволит в реальности возродить исторический вид старой Нарвы, - добавила мэр Нарвы Катри Райк.
В районе старого города Нарвы можно ознакомиться с еще одной моделью исторического города. Она находится в художественной галерее Нарвского музея. До закрытия на реконструкцию ратуши в холле второго этажа стояла знаменитая бумажная модель старого города, которую создал местный мастер Федор Шанцын. Уже в начале проектирования здания было понятно, что бумажная модель в отреставрированной ратуше не поместится, поэтому возникла идея создать виртуальную Старую Нарву, как логическое продолжение известной модели, сделанной из бумаги.
Виртуальное приключение длится около часа и доступно на эстонском, английском, финском и русском языках ежедневно в 12:00 и 16:00, кроме среды. Виртуальная Старая Нарва создана в рамках проекта "Новая жизнь Старой Нарвы", который поддерживается из Европейского фонда регионального развития и финансируется в рамках ответных мер Европейского союза на пандемию Covid-19.