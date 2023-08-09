По улицам Старой Нарвы теперь возможно прогуляться в виртуальной реальности

С помощью очков виртуальной реальности можно "пройтись" по улочкам старой Нарвы и полюбоваться тем, как выглядел город на пике своей славы. Посетители окажутся на Ратушной площади, построенной во второй половине XVII века, откуда и начинается виртуальный тур. Всего можно увидеть 5 сюжетов, как об истории города, ратуши и Ратушной площади, так и о здании биржи, полёте над Нарвой дирижабля Графа Цеппелина, а также совершить виртуальную поездку в Спасо-Преображенский собор, старейшую церковь Нарвы.

После "виртуального приключения" гости могут на планшетах посмотреть 3D-модель старого города и прочитать о захватывающей жизни нарвитян разных времен.

Например, можно услышать историю финского героя Табани Лёффинга, сражавшегося против шведов в партизанской войне. Или об Анне Регине Крамер, дочери нарвского нотариуса, сосланной Петром I и оказавшейся при царском дворе. Посетители выставки также смогу услышать историю самого странного мэра Нарвы Яана Лутса.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, открытая в июне ратуша за короткое время стала новым туристическим магнитом в городе, что также вдохновляет на возрождение старой Нарвы.