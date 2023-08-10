Для осуществления "зеленого поворота" планируют расширить научный совет

Госсекретарь Таймар Петеркоп на заседании кабинета министров 10 августа предложит изменить устав комиссии по вопросам развития и науки с целью увеличить число членов совета с нынешних 12 до 15 человек. Цель изменений - поддержать реализацию зеленого перехода.

Совет является консультативным органом при правительстве, выполняющим задачи, вытекающие из Закона об организации исследований и разработок и других правовых актов, а также задачи, возложенные на него правительством. В состав совета входят премьер-министр, министры, ответственные за соответствующие области, один член правительства, назначаемый премьер-министром, а также лица, назначаемые правительством.