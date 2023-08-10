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Для осуществления "зеленого поворота" планируют расширить научный совет

Северное побережье
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В соответствии с новой общей планировкой Люганузеской волости, в ветропарках вокруг жилых домов и общественных зданий должна оставаться километровая буферная зона, где устанавливать ветряки нельзя.
В соответствии с новой общей планировкой Люганузеской волости, в ветропарках вокруг жилых домов и общественных зданий должна оставаться километровая буферная зона, где устанавливать ветряки нельзя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Штат работающего при правительстве совета по вопросам науки и развития будет расширен до 15 человек.

Госсекретарь Таймар Петеркоп на заседании кабинета министров 10 августа предложит изменить устав комиссии по вопросам развития и науки с целью увеличить число членов совета с нынешних 12 до 15 человек. Цель изменений - поддержать реализацию зеленого перехода.

В результате изменения устава для кворума будет необходимо присутствие десяти человек вместо нынешних восьми.

Совет является консультативным органом при правительстве, выполняющим задачи, вытекающие из Закона об организации исследований и разработок и других правовых актов, а также задачи, возложенные на него правительством. В состав совета входят премьер-министр, министры, ответственные за соответствующие области, один член правительства, назначаемый премьер-министром, а также лица, назначаемые правительством.

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Эстония
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