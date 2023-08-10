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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Ярве избивали родителей

Северное побережье
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Семейное насилие
Семейное насилие Фото: Shutterstock

В четверг полицией было зарегистрировано два случая применения силы в отношении пожилых людей.

Так, 9 августа в квартире на улице Салу в Кохтла-Ярве произошла драка между 57-летним мужчиной и его пожилой матерью, в результате которой пожилая женщина упала и получила травмы. Медики проверили состояние здоровья пожилой женщины, в стационарном лечении она не нуждалась. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

В тот же день в полицию поступил звонок на улицу Э. Вилде в Нарва-Йыэсуу, где 21-летний мужчина избил своего пожилого отца. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.

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