СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Ярве избивали родителей

Так, 9 августа в квартире на улице Салу в Кохтла-Ярве произошла драка между 57-летним мужчиной и его пожилой матерью, в результате которой пожилая женщина упала и получила травмы. Медики проверили состояние здоровья пожилой женщины, в стационарном лечении она не нуждалась. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.