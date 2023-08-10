Идея Министерства образования популяризировать обучение в профтехах вызвала неоднозначную реакцию

Министерство образования планирует масштабную реформу профессионального обучения, в ходе которой учеба в профтехучилищах будет продлена до четырех или - по желанию студента - даже до пяти лет.
Правительство планирует реформировать систему профессионального образования, чтобы сделать обучение в профтехах более популярным и повысить до среднеевропейского уровня процент поступающих. Планируется увеличить сроки обучения и расширить список специальностей, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
- Мы увеличиваем выбор профессий, который можно изучать после основного образования, и улучшаем качество уроков, связанных с общим образованием, чтобы молодые люди могли сдать госэкзамены и дальше учиться в высших учебных заведениях, если они так решат. Поэтому у нас учебные программы увеличиваются с трех лет до четырех. Дополняется один год. И еще год для тех, кому необходимо улучшить знание эстонского языка, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.
По словам директора Вильяндиской объединенной профессиональной средней школы Тармо Лоодуса, увеличение срока профессионального образования может привести к большим затратам. Также он отмечает, что желающих учиться в профтехах достаточно.
- Профессиональное образование сейчас популярно среди многих. Если посмотреть на востребованные специальности, то там конкурс по два-три человека на место. Вопрос в том, хватит ли всем желающим мест, - отметил Лоодус.
По мнению одного из возможных работодателей будущих выпускников, главы предприятия STANDARD, расширение учебной программы не привлечет на рынок больше рабочий силы.
- Самое важное - получить практику, чтобы человек мог попробовать себя в профессии. Мы часто видим, что приходящие на наше предприятие ученики из профтехучилищ хотят получить как можно больше советов и объяснений о том, что действительно представляет собой их работа. База, конечно, важна, но она далеко не на первом месте в профтехучилище. Все-таки основное - это научить человека ремеслу, - прокомментировал член правления Standard AS Йонатан Карьюс.
Первыми на себе испытают новую систему Тартуский колледж прикладного образования, Ида-Вирумааский, Пярнумааский и Таллиннский центры профессионального образования, Таллиннский политехникум и Тартуская художественная школа. Изменения войдут в силу в 2024 году.