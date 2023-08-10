Идея Министерства образования популяризировать обучение в профтехах вызвала неоднозначную реакцию

Правительство планирует реформировать систему профессионального образования, чтобы сделать обучение в профтехах более популярным и повысить до среднеевропейского уровня процент поступающих. Планируется увеличить сроки обучения и расширить список специальностей, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Мы увеличиваем выбор профессий, который можно изучать после основного образования, и улучшаем качество уроков, связанных с общим образованием, чтобы молодые люди могли сдать госэкзамены и дальше учиться в высших учебных заведениях, если они так решат. Поэтому у нас учебные программы увеличиваются с трех лет до четырех. Дополняется один год. И еще год для тех, кому необходимо улучшить знание эстонского языка, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

По словам директора Вильяндиской объединенной профессиональной средней школы Тармо Лоодуса, увеличение срока профессионального образования может привести к большим затратам. Также он отмечает, что желающих учиться в профтехах достаточно.

- Профессиональное образование сейчас популярно среди многих. Если посмотреть на востребованные специальности, то там конкурс по два-три человека на место. Вопрос в том, хватит ли всем желающим мест, - отметил Лоодус.

По мнению одного из возможных работодателей будущих выпускников, главы предприятия STANDARD, расширение учебной программы не привлечет на рынок больше рабочий силы.

- Самое важное - получить практику, чтобы человек мог попробовать себя в профессии. Мы часто видим, что приходящие на наше предприятие ученики из профтехучилищ хотят получить как можно больше советов и объяснений о том, что действительно представляет собой их работа. База, конечно, важна, но она далеко не на первом месте в профтехучилище. Все-таки основное - это научить человека ремеслу, - прокомментировал член правления Standard AS Йонатан Карьюс.