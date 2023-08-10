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Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс покидает свой пост

Северное побережье
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Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс подтверждает, что ситуация в больнице пока обычная, но через несколько недель может стать критической.
Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс подтверждает, что ситуация в больнице пока обычная, но через несколько недель может стать критической. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс подал заявление об отставке и в конце лета покинет свой пост, сообщает rus.err.

- Доктор Карийс в июне представил заявление об отставке. Изначально его трудовой договор действовал до 24 января 2024 года, но он решил покинуть свой пост 1 сентября. Он стал победителем конкурса в клинике Тартуского университета и уходит работать туда, - сказал в разговоре с корреспондентом Rus.ERR председатель совета Ида-Вируской центральной больницы Антон Диев.

Пресс-служба больницы от дополнительных комментариев на тему ухода главного врача отказалась.

- В больнице 16 августа будет заседание совета, после чего мы отправим пресс-релиз со всей необходимой информацией, - ответил на запрос Rus.ERR глава пресс-службы Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару.

Тоомас Карийс приступил к работе на посту главврача главной больницы Ида-Вирумаа в январе 2019 года.

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