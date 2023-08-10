Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс покидает свой пост

- Доктор Карийс в июне представил заявление об отставке. Изначально его трудовой договор действовал до 24 января 2024 года, но он решил покинуть свой пост 1 сентября. Он стал победителем конкурса в клинике Тартуского университета и уходит работать туда, - сказал в разговоре с корреспондентом Rus.ERR председатель совета Ида-Вируской центральной больницы Антон Диев.