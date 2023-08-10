Главной звездой "Певческого пикника" в Нарве станет Уку Сувисте

Уку Сувисте выиграл Эстонский песенный конкурс в 2020 и 2021 годах и представлял Эстонию на Евровидении 2021 с песней Lucky one.

- Я очень рад снова приехать в Нарву и выступить на "Певческом пикнике" для всех жителей Нарвы и Ида-Вирумаа. Я жду вас всех, чтобы насладиться пикником и, конечно же, подпевать!, - сказал Уку Сувисте.

Главный исполнитель песенного пикника – тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, к которому на сцене присоединяется хор дружбы из Палдиски. На концерте также выступят Келли Уустани и Атлан Карп, солисты коллективной рэп-оперы "Карма", созданной Нарвским Домом эстонского языка, и нарвская певица Анне Калинен. В концерте также примут участие хоры Нарвской музыкальной школы, хор Narva Rahvaste Maja, нарвский фольклорный ансамбль "Suprjadki", певческий ансамбль "Iisaku Silmaline", коллективы народного танца "Jun-Ost" и "Värtnad".

- Репертуар был подобран таким образом, чтобы создать радостное и светлое настроение, ведь это все-таки совместный праздник, - сказала Пилле Маффуччи, руководитель проекта тандемного хора и преподаватель Нарвского дома эстонского языка. - Кроме того, в репертуаре есть отсылки к крупным общественным проектам Фонда интеграции и молодежному танцевально-песенному вечеру этого года. Точно так же, как песенный праздник - это праздник единства, также и мы хотим подтвердить идею нашего пикника: ни одна земля не одинока.