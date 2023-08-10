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Государство выделило 22,5 млн евро на реновацию систем центрального опопления

Северное побережье
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Отопление. Иллюстративное фото
Отопление. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Государство снова поддерживает тепловые компании в обновлении систем централизованного теплоснабжения. Всего будет предоставлено 22,5 млн евро поддержки. Ходатайствовать можно уже в сентябре.

Министр климата Кристен Михал подписал постановление, устанавливающее принципы поддержки обновления систем централизованного теплоснабжения и перехода на возобновляемые источники.

- Уже сегодня в нашем централизованном теплоснабжении используется почти 60% возобновляемых источников энергии. Однако в Эстонии все еще есть регионы, где системы централизованного теплоснабжения нуждаются в модернизации и переводе на возобновляемые источники. Если наши дома станут более энергоэффективными и производство тепла станет более эффективным, отопление также станет более доступным. Это хорошо и для климата, и для кошельков людей, - сказал министр.

Поддержка может быть запрошена для ремонта или замены трубопроводов централизованного теплоснабжения и котлов, использующих возобновляемые источники в системах централизованного теплоснабжения, на оборудование, использующее возобновляемые источники энергии, такое как тепловые насосы, солнечные коллекторы или котельные, работающие на биомассе.

При этом ремонт трубопровода отопления будет поддержан 15 млн евро, а ремонт котлов или покупка новых - 7,5 млн евро. После реализации проекта только возобновляемые источники энергии должны использоваться в качестве основного топлива в модернизированном при поддержке оборудовании для производства тепла.

Ставка субсидии составляет 30-45% от затрат, а минимальная сумма субсидии составляет 20 000 евро, а максимальная - 1 000 000 евро на одного заявителя.

Поддержку оказывает Центр экологических инвестиций, заявки в который можно подавать с сентября. Грант распределяется до исчерпания бюджета.

Гранты финансируются из Европейского фонда регионального развития.

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Эстония
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