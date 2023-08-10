На заседании в четверг правительство одобрило предложение министра культуры Хейди Пурга об увеличении в бюджете текущего года средств, выделяемых для крупных культурных и спортивных мероприятий, на 200 000 евро. Расходы будут покрыты за счет мер поддержки команд, не прошедших в финальные турниры.
Государство пустит освободившиеся 200 000 евро на поддержку крупных культурных и спортивных мероприятий
По информации Министерства культуры, изменения будут покрыты за счет уже заложенных в бюджете средств и не повлекут за собой дополнительных расходов для госбюджета. Поправка касается только госбюджета 2023 года.
- Поскольку больше ни одна из эстонских команд не может пройти квалификацию в финальный турнир, мы решили направить предназначенные для этого средства на поддержку крупных культурных и спортивных мероприятий, - сказала Пурга.
Цель финансовой поддержки - привлечение в Эстонию международных культурных и спортивных мероприятий. Расходы иностранных организаторов, участников и посетителей приносят государству дополнительные налоговые поступления и стимулируют экономику Эстонии.
- Таким образом, в этом году мы сможем поддержать еще несколько крупных мероприятий, которые принесут Эстонии как минимум в 1,2 раза больше НДС, чем сумма выделенной поддержки. Культура и спорт - это не только расходы, но и важный источник дохода для нашей страны, - подчеркнула Пурга.