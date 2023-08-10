Государство пустит освободившиеся 200 000 евро на поддержку крупных культурных и спортивных мероприятий

По информации Министерства культуры, изменения будут покрыты за счет уже заложенных в бюджете средств и не повлекут за собой дополнительных расходов для госбюджета. Поправка касается только госбюджета 2023 года.

- Поскольку больше ни одна из эстонских команд не может пройти квалификацию в финальный турнир, мы решили направить предназначенные для этого средства на поддержку крупных культурных и спортивных мероприятий, - сказала Пурга.

Цель финансовой поддержки - привлечение в Эстонию международных культурных и спортивных мероприятий. Расходы иностранных организаторов, участников и посетителей приносят государству дополнительные налоговые поступления и стимулируют экономику Эстонии.