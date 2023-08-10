Под Нарвой грузовик столкнулся с легковой машиной

В четверг утром в Центр тревоги поступило сообщение, что на 202,5 километре Таллинн-Нарва произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.
В легковом автомобиле находились две женщины, одна из них пострадала и была доставлена в больницу. В грузовике пострадавших нет.
Движение было нарушено. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Как пишут свидетели в социальной сети Facebook, легковая машина стояла в ожидании левого поворота, а грузовик на полной скорости ударил ее сзади, вытолкнув машину в поле.