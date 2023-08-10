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Под Нарвой грузовик столкнулся с легковой машиной

Северное побережье
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Авария под Нарвой
Авария под Нарвой Фото: Скриншот из видео в Facebook / Роман Копылов

В четверг утром в Центр тревоги поступило сообщение, что на 202,5 километре Таллинн-Нарва произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

В легковом автомобиле находились две женщины, одна из них пострадала и была доставлена в больницу. В грузовике пострадавших нет.

Движение было нарушено. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Как пишут свидетели в социальной сети Facebook, легковая машина стояла в ожидании левого поворота, а грузовик на полной скорости ударил ее сзади, вытолкнув машину в поле.

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Нарва
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