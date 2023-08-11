Вернувшимся на работу в Ида-Вирумаа медсестрам заплатят подъемные в размере 30 000 евро

Минсоцдел направило соответствующие поправки в законодательство на межведомственное согласование.

По данным Института развития здоровья (TAI), на конец июня 2023 года в информационной системе организации здравоохранения было зарегистрировано более 15 000 медицинских сестер, из которых в 2022 году по специальности работали лишь около 9000.

Подъемное пособие планируют платить медсестрам, которые прошли соответствующее обучение и были зарегистрированы в качестве медицинских работников, но не работали в сфере здравоохранения последние пять лет.

На пособие смогут претендовать только медсестры, возвращающиеся к работе по специальности за пределами Таллинна и Тарту и прилегающих к этим городам волостей.

При этом на первом этапе планируется выплачивать пособие медсестрам, которые выйдут на работу в Ида-Вирумаа, где их нехватка ощущается особенно сильно.

- В дальнейшем мы надеемся распространить эту меру поддержки также на другие регионы, - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.

Размер пособия составит 30 000 евро, как и в случае врачей-специалистов.

Минсоцдел также планирует смягчить критерии для получения подъемного пособия аптекарями, отменив условие, согласно которому для получения пособия необходимо быть первым аптекарем в регионе. Кроме того, на получение пособия в будущем смогут претендовать аптекари, получившие профессиональную квалификацию более пяти лет назад. Подъемное пособие для аптекарей, обязующихся проработать не менее 3 лет, составляет 15 000 евро, а случае 5 лет - 25 000 евро. Если аптекарь прекратит деятельность до истечения этого срока, он должен будет вернуть пособие.