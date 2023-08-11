Пособие на лечение зубов планируют увеличить

- Если все цены растут, то и пособие должно расти, чтобы люди получали хотя бы тот же уровень поддержки для сохранения гигиены полости рта, - сказала Сиккут ERR.

Вопрос об обсуждении необходимости повысить пособие на стоматологию был включен в коалиционный договор нынешнего правительства. Госконтроль ранее рекомендовал в большей степени адресовать выделяемые на это средства людям с низкими доходами.

По словам Сиккут, в ходе коалиционных переговоров осознавалось, что государственная поддержка доступности стоматологической помощи находится на низком уровне.

- Это четко отразилось на использовании и доступности услуги. Здоровье полости рта плохое, люди посещают стоматолога редко и поздно. А когда спрашивают, получают ли люди необходимую медицинскую услугу и каковы причины этого, то хуже всего обстоит дело с доступностью стоматологической помощи, а основной причиной является высокая стоимость этой услуги, - пояснила Сиккут.

Стоматологические пособия для взрослых выплачиваются в Эстонии с января 2018 года. По данным Больничной кассы, пособие используется в полном объеме. Его размер составляет 40 евро в год.

На более льготных условиях пособием могут пользоваться беременные женщины, люди с пониженной трудоспособностью и пенсионеры.