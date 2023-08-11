В Эстонии резко выросли выбросы CO2

По сообщению Министерства климата, выбросы парниковых газов в секторе энергетики и промышленности в прошлом году увеличились на 22,7% по сравнению с предыдущим годом.

Выбросы в секторах, не включенных в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (транспорт, сельское хозяйство, утилизация отходов, промышленность и малая энергетика), выросли в прошлом году в общей сложности на 3,4%.

По словам вице-канцлера по энергетике Министерства климата Тимо Татара, рост выбросов в 2022 году был связан с энергетическим кризисом, и в текущем году ситуация нормализуется.

- Рынки сейчас успокоились, и аномалии, наблюдавшиеся на европейском энергетическом рынке в прошлом году, стихли. Поэтому мы можем ожидать, что в этом году выбросы CO2 в энергетическом секторе будут скорее соответствовать показателям 2020 года, - сказал Татар.

Глава отдела климата Министерства климата Лаура Реммелгас подтвердила, что в энергетическом и промышленном секторах сохраняется общий тренд на снижение выбросов.

- По сравнению с 2005 годом, когда в ЕС начал действовать углеродный рынок, выбросы в этом секторе уже сократились почти на 33%, а к 2030 году прогнозируется снижение более чем на 70%, - сказала Реммелгас.