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В Эстонии резко выросли выбросы CO2

Северное побережье
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Если в прошлые морозные зимы единственный рабочий энергоблок Балтийской электростанции под Нарвой дымил как настоящая кочегарка, то теперь его работа нерентабельна даже в плюсовую погоду. В правой части фотографии видна невысокая труба резервной газовой котельной, которая теперь стала фактически основным, но тоже дорогим производителем тепла для нарвских домов.
Если в прошлые морозные зимы единственный рабочий энергоблок Балтийской электростанции под Нарвой дымил как настоящая кочегарка, то теперь его работа нерентабельна даже в плюсовую погоду. В правой части фотографии видна невысокая труба резервной газовой котельной, которая теперь стала фактически основным, но тоже дорогим производителем тепла для нарвских домов. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

По предварительным данным, выбросы парниковых газов в Эстонии в 2022 году увеличились на 13,9% по сравнению с предыдущим годом до 14,4 млн тонн в CO2-эквиваленте. В основном это было связано с наращиванием производства сланцевой электроэнергии во время энергетического кризиса.

По сообщению Министерства климата, выбросы парниковых газов в секторе энергетики и промышленности в прошлом году увеличились на 22,7% по сравнению с предыдущим годом.

Выбросы в секторах, не включенных в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (транспорт, сельское хозяйство, утилизация отходов, промышленность и малая энергетика), выросли в прошлом году в общей сложности на 3,4%.

По словам вице-канцлера по энергетике Министерства климата Тимо Татара, рост выбросов в 2022 году был связан с энергетическим кризисом, и в текущем году ситуация нормализуется.

- Рынки сейчас успокоились, и аномалии, наблюдавшиеся на европейском энергетическом рынке в прошлом году, стихли. Поэтому мы можем ожидать, что в этом году выбросы CO2 в энергетическом секторе будут скорее соответствовать показателям 2020 года, - сказал Татар.

Глава отдела климата Министерства климата Лаура Реммелгас подтвердила, что в энергетическом и промышленном секторах сохраняется общий тренд на снижение выбросов.

- По сравнению с 2005 годом, когда в ЕС начал действовать углеродный рынок, выбросы в этом секторе уже сократились почти на 33%, а к 2030 году прогнозируется снижение более чем на 70%, - сказала Реммелгас.

Предварительные данные не включают выбросы от землепользования и лесного хозяйства, которые будут подсчитаны к концу 2023 года. Окончательные данные о выбросах парниковых газов за 2022 год будут утверждены в начале 2024 года.

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