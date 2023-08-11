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В отношении лихачей начнут применять новую практику наказания

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä

В начале недели полиция вновь проверила, как водители, превысившие скорость, делают так называемые остановки для успокоения. Возможность, которая прописана в законе уже два года, планируется начать использовать регулярно в этом году, пишет RusPostimees.

В мае 2021 года Рийгикогу утвердил закон, позволяющий устанавливать 45-минутную остановку для успокоения для водителя, превысившего скорость до 20 км/ч. Департамент полиции и погранохраны пока не смог полностью реализовать новую возможность на практике. По-прежнему ведется подготовка и проводятся "пробные дни", но вполне вероятно, что такой вид наказания в Эстонии начнут применять чаще уже в текущем году.

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Эстония
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