В отношении лихачей начнут применять новую практику наказания

В мае 2021 года Рийгикогу утвердил закон, позволяющий устанавливать 45-минутную остановку для успокоения для водителя, превысившего скорость до 20 км/ч. Департамент полиции и погранохраны пока не смог полностью реализовать новую возможность на практике. По-прежнему ведется подготовка и проводятся "пробные дни", но вполне вероятно, что такой вид наказания в Эстонии начнут применять чаще уже в текущем году.